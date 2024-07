„Na konci března po vítězném zápase na MTO FIGHT NIGHT: Memoriál Marka Tisoně 2024 se nám ozval jeden promotér, že by Michaelu chtěli v zápase proti Niamh Kinehan ve Skotsku. Neváhali jsme ani vteřinu, protože soupeřka je v tuto chvíli světovou jedničkou v dané váhové kategorii a tohle se prostě neodmítá. Navíc to nebylo na poslední chvíli, jak jsme většinou zvyklí, ale času na přípravu bylo hodně," popisuje šéftrenér olomouckého klubu Tomáš Musil.

Dle jeho dalších slov se jednalo o logické vyústění výsledků Michaely v předchozích letech, když se v thajském boxu stala mezi amatéry třikrát národní šampionkou, vyhrála mistrovství Slovenska i Polska a mezi profesionály má pouze jedinou porážku, navíc v zápase K1 s největší hvězdou tureckého thajského boxu a kickboxu Bedihou Tacyildiz, ve kterém byla jednoznačně lepší. Mezi její další cenné skalpy v profiringu patří především Lucia Szabová ze Slovenska, Zorka Gera z Maďarska a Dominika Filec z Polska a v kategorii kolem 60kg je aktuálně jedničkou střední Evropy.

Přípravy vzali na Hané více než vážně. Už v dubnu totiž připravili tréninkový plán. „Soupeřka je levačka, takže jsme hodně využívali naši Vanesu Vuovou, která sice nemá takové zkušenosti, ale tím, že je levačka, je prostě nenahraditelné. Díky našemu širokému trenérskému týmu se nám povedlo dát do přípravy maximum. Všichni chodíme do zaměstnání a tohle nám pomohlo k tomu, aby Michaela mohla trénovat pravidelně a co nejvíc. Míša zvládala všechny tréninky thajského boxu včetně sparringů v Praze, ale také hodně jezdila na kole a v poslední době se zaměřuje i na intervalové běhy," popisuje Musil.

Zápas proběhne na 5x3 minuty a jediné, v čem by dle Musila mohla být výhoda soupeřky, bude její zhruba o čytři až pět kilo větší váha. Na druhou stranu ale byla dlouho zraněná. Navíc budou pauzy mezi koly dvě minuty oproti běžné jedné minutě. Hodně by také dle něj mohlo hrát roli, že Kinehan bude favoritkou a vyhrát prostě musí.

„Vždycky říkám, že si to jedeme užít a uvidíme jak to dopadne, ale tentokrát s klidným srdcem řeknu, že chceme vyhrát a uděláme pro výhru maximum možného. Nevím, zda to vyjde, ale urvat to chceme. Míša na to má a bude perfektně připravena," uzavřel Tomáš Musil.