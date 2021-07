„Šlo o další amatérské zápasy a možnost pro naše bojovníky posunout se dál,“ popisoval trenér Tomáš Musil.

Na XFN Youngblood v Breznu nestačila Marcela Šafranová na šestnáctiletou slovenskou reprezentantku. „Byla v prvním i druhém kole počítaná, ve třetím ale předvedla velké zlepšení a zápas zdramatizovala,“ hodnotil její výkon Musil, který byl spokojený, ač jeho svěřenkyně padla na body.

Druhým zástupcem byl Marek Tisoň, který svého soupeře porazil ve druhém kole TKO. „Celý zápas diktoval tempo a ukázal, že je ve velké formě. Jeho hlava pracuje v zápase na sto procent, nebojí se ničeho a je chytrý. Roste nám z něj skvělý mladý borec, o kterém ještě uslyšíme,“ nebál se predikovat Musil.

Na mistrovství Slovenska v K1 v Popradu se vydala Alexandra Zieglerová, která měla původně zápasit ve váze do 63,5 kilogramů. Jenže v ní neměla soupeřku, a tak šla rovnou do finále s jedinou bojovnicí o váhu výše, se kterou prohrála na body. „Byl to aktivní zápas z obou stran, ale soupeřka byla přeci jen o trochu lepší, větší a silovější. Je to ale cenná zkušenost pro Sašu,“ uzavřel olomoucký trenér.