Neskutečně nabitou startovní listinu přináší druhý ročník memoriálu Marka Tisoně, skvělého kamaráda a fantastického bojovníka, který tragicky zahynul v roce 2021. Pátek 31.března se pavilon A na výstavišti FLORA otřese v základech.

Petr Bartoněk | Foto: Muay Thai Olomouc

Domácí klub Muay Thai Olomouc posílá do boje patnáct bojovníků od těch v ještě dětském věku až po ostřílené profesionály, kteří patří ke špičce v ČR a na Slovensku. „Myslím, že v dnešní době je v Evropě málo takových klubů, které by dokázaly postavit tolik bojovníků všech úrovní," říká šéftrenér klubu Tomáš Musil.

Celá akce začne už od 18 zápasy třemi předzápasy v thajském boxu. „Zde budeme většinou velkými outsidery, protože nasadíme začínající kluky proti mnohem zkušenějším soupeřům. Následovat ale budou čtyři amatérské MMA zápasy, kde dáme už lehce zkušené bojovníky se soupeři z pražských vyhlášených klubů PriMMAT Gym a Gorila MMA," pokračoval šéf olomouckých fighterů.

Přibližně kolem dvacáté hodiny proběhne slavnostní zahájení celého galavečera spojené s představením všech profesionálních zápasů doprovázené intro videem. Následovat bude souboj dvou jedenáctiletých dívek, po kterých se už rozjedou ostré zápasy bez chráničů. „Bude to opravdu to nejlepší co domácí klub má. I soupeři budou skvělí," slibuje Musil.

MTO Fight Night: Memoriál Marka Tisoně 2023 láká na skvělé zápasy i parádní show

Hlavní zápasy:

Alexandra Zieglerová vs Karolína Hefferová (muaythai, 3x2min)

- Zieglerová má v profesionálních zápasech větší zkušenosti, ale soupeřka je zase vyšší. Je očekávaná velmi vyrovnaná bitva.

Michaela Hlaváčiková vs Lucia Szabová (muaythai, 3x3min)

- Michaela se postaví své největší výzvě. Původní maďarská soupeřka sice onemocněla, náhrada je ale ještě známější a ještě zkušenější. Lucia Szabová je vynikající thaiboxerka, která ale přestoupila do MMA, kde se ihned stala hvězdou organizace OKTAGON MMA. Ač je teď na mateřské dovolené, tak tvrdě trénuje a zápas přijala bez váhání. Tohle by měl být jeden z vrcholů galavečera.

Domenico Naswetter vs Tymur Didiaiev (muaythai, 3x3min)

- Naswetter začal z olomouckých profi bojovníků sice nejpozději, díky své píli a vůle už ale stihl zápasit i na legendárním stadionu Radjadamnern v Thajsku. Nyní ale do Olomouce přijede Ukrajinský šampion Tymur Didiaiev, který umí úplně všechno a je neskutečně tvrdý a technicky vybavený. Očekávat tak lze možná nejtechničtější zápas celé akce.

Petr Bartoněk vs Bernard Plavec (MMA Striking, 3x3min)

- Bartoněk je známý z MMA zápasů, včetně organizace GCF a OKTAGON MMA. Vždycky to byl především zemař, ale tentokrát půjde o čistý postoj proti českému šampionovi v thajském boxu. MMA striking je thajský box v malých MMA rukavicích.

Martin Švarc vs Zoltán Kakuszi (K1, 3x3min)

- Švarc je na vítězné vlně. V profesionálních zápasech má šest výher ze šesti zápasů. Ta poslední byla navíc KO v prvním kole. Jeho soupeř však bude maďarský šampion v K1 s neortodoxním stylem. Vyhraje ten, který si prosadí svou hru.

Marcela Šafranová vs Dominika Filec (muaythai, 5x3min) - zápas o pás mezinárodní profesionální šampionky CMTA

- Šafránková si vybírá samé velké výzvy. Tentokrát si vybrala polskou jedničku a velezkušenou bojovnici v kickboxu i thajském boxu Dominiku Filec, která má za sebou už přes 80 zápasů. Favoritkou je sice Polka, ale Marcela už několikrát ukázala, že se nebojí se jít do jakéhokoli zápasu naplno a bez respektu.

Štěpán Guba vs Jiří Páv (muaythai, 3x3min)

Hlavní zápas celého večera a souboj dvou českých zkušených reprezentantů v thajském boxu. Guba má rád boj od začátku až do konce, soupeř zase vyznává tradičnější thajský styl. Vzduchem budou nejspíš létat tvrdé údery a lokty.

Brány pavilonu A se pro diváky otevřou v 17.30, přichystáno bude občerstvení jak venku, tak i uvnitř. Nedílnou součástí galavečera bude světelná a zvuková show, dvě LED TV o rozloze 18m2, nástupové molo pro bojovníky a hlavně fantastické zápasy. Na místě bude k dostání zhruba 50 vstupenek v hodnotě 599 korun, doporučeno je ale zajistit si je zajistit už dříve.

Kam za sportem? Startuje krajský přebor i play-off volejbalistek

Předprodej probíhá na těchto místech:



Tělocvična Muay Thai Olomouc, 17.listopadu 1, naproti Galerie Šantovka (budova Sokola Olomouc) v době tréninků http://mt-olomouc.cz/muay-thai/



Přímo u Tomáše Musila na telefonním čísle 776 322 777, messengeru na jméno Tomáš Musil nebo na e-mailu musiltomas@seznam.cz



Na prodejně Luxusní-Holení.cz s adresou Na Vozovce 36, Olomouc



V baru GREAT GATSBY



O vstupenky se dá také psát jednotlivým bojovníkům - Štěpánu Gubovi, Marcele Šafranové, Martinu Švarcovi, Michaele Hlaváčikové, Petru Bartoňkovi, Domenico Naswetterovi, Alexandře Zieglerové, Slávku Krátkému, Martinu Klosovi, Jakubu Zacpalovi a Adamu Polčákovi