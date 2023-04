Vypjaté boje plné tvrdých úderů v mužském i ženském provedení ovládly v pátek večer zaplněný pavilon A olomouckého výstaviště. Na show bojovníků MTO Fight Night se představili nejlepší borci Muay Thai Olomouc, kteří patří k tuzemské špičce. Zápasy s atraktivními soupěři vzdali hold v roce 2021 tragicky zesnulému kamarádovi Marku Tisoňovi.

MTO Fight Night 2023 na výstavišti Flora | Video: Petr Pelíšek

Pod reflektory se bojovalo v amatérském a profesionálním thajském boxu a na předkartě byly i zápasy v amatérském MMA.

Mezi největší lákadla jednoznačně patřilo střetnutí mezi reprezentanty a profesionálními mistry ČR Štěpánem Gubou z domácího klubu a Jiřím Pávem, které skončilo vítězstvím olomouckého bojovníka. Velkým tahákem byl také souboj domácí Marcely Šafranové s polskou jedničkou Dominikou Filec - ten dopadl lépe pro zahraniční hvězdu večera.

"Samotná akce kvalitou zápasů a celkovou show předčila očekávání a diváci, samotní zápasníci, ale také členové organizačního týmu si užili nádherný sportovní galavečer," pochvaloval si Tomáš Musil z pořádajícího Muay Thai Olomouc.

Čtenářům také přiblížil jednotlivé zápasy večera.

Předzápasy

Tomáš Sokola vs Tomáš Simonides - Vítěz Simonides ve 2. kole, RSC. Soupeř zápasově zkušenější i starší potvrdil roli favorita, ale Tomáš Sokola ukázal, že jednou jeho čas určitě přijde.

Jan Vacek vs Nicolas Wortner - Vítěz Wortner na body. Honza měl svůj první zápas, soupeř čtvrtý. Byl to ale nádherný vyrovnaný thaibox dvou 14letých bojovníků a Jan Vacek ukázal, že v něm něco určitě je.

Richard Fryšák vs Wiktor Burzawa - Vítěz Burzawa na body. Osmiletí až devítiletí kluci, oba velcí bojovníci, kteří do toho šlapali celá tři kola. Výhru si odnáší nakonec soupeř z Polska.

Adam Polčák vs Jiří Uherko (MMA) - Vítěz Polčák, škrcení 3. kolo. Adam ukazuje, že přes velice mladý věk je jedním z talentů nové divize MMA Muay Thai Olomouc.

Jakub Zacpal vs Filip Dvořáček (MMA) - Vítěz Dvořáček na body. Jednou tolik zkušený talent české scény Dvořáček se pořádně natrápil s Kubou Zacpalem, kdy Kuba odešel fyzicky až na konci třetího kola.

Martin Klos vs Jan Vondráček (MMA) - Vítěz Vondráček, 1. kolo GNP. Martin se pustil do přestřelky, ale bohužel inkasoval tvrdý úder a pak už to bylo na jednu bránu.

Slávek Krátký vs Pavel Touš (MMA) - Vítěz Touš na body. Zápas, který Pavel Touš celý odkontroloval na zemi a zaslouženě vyhrál.

Hlavní karta

Michaela Dostálová vs Zuza Seremed - Vítězka Dostálová na body. Krásný zápas dvou mladých slečen kolem 11 let věku. Michaela potvrdila roli favoritky.

Alexandra Zieglerová vs Karolína Hefferová (3x2 min profi muaythai) - Výhra Zieglerová 3:0 NBD! Moc pěkný zápas od obou soupeřek. Saša byla ale komplexnější, lepší, krásně pracovala lokty.

Michaela Hlaváčiková vs Lucia Szabová (3x3 min profi muaythai) - Výhra Hlaváčiková 2:1 NBD. Jeden z vrcholů celého galavečera, neskutečná bitva dvou thaiboxerek, která zvedala diváky ze sedadel. Velký respekt před Luckou, která je v plném tréninku pouhých šest měsíců od porodu, velký respekt před Míšou, která jede teď neskutečné bomby a upravila svoje profi skóre na 5:0.

Domenico Naswetter vs Tymur Didiaiev (3x3 min profi muaythai) - Výhra Didiaiev 2:1 NBD. Nádherný, technický zápas, kdy se Domenico snažil tlačit, ale soupeř skvěle kontroval a používal klinče, po kterých Domenico končil často na zemi.

Petr Bartoněk vs Bernard Plavec (3x3 min MMA striking) - Výhra ve 2. kole Plavec, KO. Plavec je čistý postojář a poradil si s Petrem Bartoňkem jednoznačně. Ve druhém kole zkusil Petr zabojovat, ale jinak měl Plavec zápas zela pod kontrolou.

Martin Švarc vs Zoltán Kakuszi (3x3 min K1) - Výhra 2. kolo Švarc, KO. Soupeř velice nepříjemný svými kopy, Švarc sázel na tvrdé boxerské údery. Přesto první kolo nemohl najít tu správnou vzdálenost. Ve druhém kole však po prvním počítání soupeře trefil ještě jednou přesně a byla z toho výhra KO.

Marcela Šafranová vs Dominika Filec (5x3 min o profesionální mezinárodní pás šampionky muaythai asociace CMTA) - Vítězka Filec na body. Velká a vyrovnaná bitva dvou skvělých bojovnic. Podle rozhodčích vyhrála Polka tři kola, zatímco Marcela dvě. Za mě rozhodla větší chuť jít dopředu od polské bojovnice. Jinak naprosto vyrovnaný a tvrdý zápas.

Štěpán Guba vs Jiří Páv (3x3 min muaythai) - Vítěz Guba na body. Štěpán předvedl celkem dominantní výkon, kdy tlačil Jirku Páva do obrany, který si s tím moc nevěděl rady. Třetí kolo však soupeř zkoušel trefit highkickem, ale nepovedlo se.