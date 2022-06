„Co se týče tréninků, tak u fotbalu to zůstává všechno stejně. Přibyde pouze zápasová vytíženost, protože v MSFL nastupuje více týmů. Mně se k tomu vlastně přidá pouze futsalový trénink v týdnu v období, kdy začne sezona," odpověděl Nikolas Tilkeridis na otázku, zda se bude muset kvůli vyššímu vytížení ještě více zaměřit na svou fyzickou stránku.

A jak by řešil, kdyby se mu náhodou spolu kryly dva zápasy? „V takovém případě by samozřejmě dostal přednost fotbal. Tak to máme u nás nastaveno všichni. Přece jen ten futsal bereme jako druhotný sport," říká.

I doteď měl tento hráč poměrně náročný program, když kombinoval fotbalovou divizi s druhou futsalovou ligou. Nyní ale všechno ještě o jednu úroveň stoupne a na řadu přijdou jak ve fotbale, tak i ve futsale, zápasy proti profesionálním hráčům.

„Tím, že už jsem třetí ligu hrával v Rýmařově a Petřkovicích, tak se na ní opravdu těším. Týmy jsou tam opravdu kvalitní, zápasy prostě stojí za to a chodí tam i více lidí. Co se týče futsalové sezony, tak je to pro nás všechny už teď takový splněný sen, konstatoval.

„My už jsme sice proti Chrudimi hráli už v poháru, ale v lize to bude úplně o něčem jiném. Navíc si zahrajeme i proti Slávii a Spartě, což bude zpestření nejen pro nás, ale věřím že i pro celé město Olomouc. Připojíme se totiž k celé řadě dalších ligových týmů," dodal s hrdostí v hlase.

Jelikož se nyní bude jednat o velký skok dopředu, je jasné, že mohou přijít i výraznější neúspěchy. Ty si ale čtyřiadvacetiletý borec příliš nepřipouští. „Jedná se sice o sport, ve kterém se může stát cokoli, v Hranicích jsme ale nastaveni tak, že chceme vítězit. Určitě se nechceme jenom na rok ohřát v MSFL ohřát a pak jít zase zpátky. A úplně stejně jsme si to nastavili i ve futsale," vysvětluje.

Jedním z hlavních úkolů olomouckých futsalistů, jimž Tilkeridis předsedá, bylo po postupu zajistit mládežnický tým, který je pro prvoligisty povinný. I tady se ale ledy, jak se zdá, začínají hýbat správným směrem.

„Příští týden máme naplánované jednání s olomouckými fotbalovými kluby, jejichž dorostenci by za nás měli odehrát v rámci zimní přípravy utkání juniorské ligy. Zatím od nich máme pozitivní zpětnou vazbu, protože kluci budou mít díky tomu jistou posezónní aktivitu a nebudou sedět jenom doma," prozrazuje.

A jaké má tým okolo hrajícího trenéra Martina Janečky pro svou prvoligovou premiéru ambice? "Chceme se hlavně udržet a ideálně hrát klidný střed tabulky. Navíc bychom chtěli bychom také dokázat, že můžeme konkurovat profi klubům, jejichž hráči jsou za hru placení," vyjmenovává.

„V neposlední řadě bychom také byli rádi, kdyby se nám podařilo do haly konečně přitáhnout i více lidí. Máme už pro ně pravena překvapení v rámci různých soutěží a akcí spojených s Univerzitou. Chceme tedy cílit hlavně na studenty. Plánujeme i různá charitativní utkání," uzavřel Nikolas Tilkeridis.