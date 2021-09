V prvním kole Olomouc trápila Brno, které vyhrálo 5:4 až po penaltách. Teď si Hanáci vyšlápli na druhého finalistu loňské sezony. „Myslím, že se v Olomouci tento rok sešel hodně kvalitní tým a jak se vyjádřili hráči z Brna, můžeme se porvat o přední příčky v tabulce,“ prohlásil olomoucký útočník Lukáš Vychodil.

„Mančaft dostává tvář i kvalitu. Osobně jsem přemýšlel, že kdyby tomu tak nebylo, přestanu Superligu hrát kvůli časovým důvodům a raději se budu věnovat rodině. Máme v letošní sezoně vyšší cíle něž v minulé. Musíme makat a scházet se, abychom se dostali do play-off,“ popisuje kapitán Olomouce Jan Tögel.

Po dvou kolech patří Olomouci druhá příčka ve východní skupině bod za Brnem. „Máme mužstvo tak napůl složené z mladých a taky dost zkušených kluků. Kvalita je tady poměrně vysoká, všichni se mezi sebou známe jak z malého fotbalu, tak z turnajů v zimě i v létě,“ poznamenal Vychodil.

To celek z Vysočiny po domácí výhře 5:1 s Baníkem Ostrava tentokrát odjel s výpraskem. „Nechtěli jsme se vracet s debaklem, i když jsme s ním nakonec odjeli, ale mohlo to dopadnout i hůř, pořád jsme se snažili jakž takž bránit,“ sdělil jihlavský útočník Michal Votoupal.

„Přejet vicemistra, i když nehrál v sestavě, v jaké nastupoval v minulém ročníku, je super. Zvládli jsme utkání na výbornou. Od začátku zápasu jsme hráli v nasazení a pohybu. Byla tam obětavost, komunikace, krásné kombinace a kvalita, prostě úžasný zápas,“ chválil Tögel.

Už po prvním poločase vedla Olomouc 5:0. „Bylo to příjemné utkání. Dali jsme tři rychlé góly, pak jsme soupeře docela zlomili. Za stavu 3:0 se hraje dobře každému, najednou všichni hrají úplně jinak než za vyrovnaného,“ líčil Vychodil, který se na kanonádě podílel dvěma góly stejně jako jeho spoluhráč Lukáš Kaďorek.

Až v 51. minutě za stavu 9:0 se prosadili také hosté. Dvakrát skóroval Votoupal. „Jeli jsme v hodně slepené sestavě, ale Olomouc proti nám hrála výborně. Bylo vidět, že domácí natrénovali nějaké signály, nezachytávali jsme se s nimi, hráli suprově v pohybu,“ uznal jihlavský útočník.

Zvučná posila a nový název

Za Olomouc naskočil také exligový fotbalista Tomáš Janotka. „Dal do naší hry ještě větší klid. V tolika letech odehrát Superligu v suchém triku a ještě pomoct mančaftu, klobouk dolů před ním,“ pokračoval Tögel v superlativech. „Jsme domluveni, že když bude potřeba, tak přijde na domácí zápasy. Má totiž svoji trenérskou práci, kvůli které nemůže ven,“ dodal.

Kapitán Hanáků pak také prozradil, proč jeho tým vstoupil do soutěže pod názvem Mighty Ducks. „Náš trenér Tomáš Zeman dělá projekt, ve kterém zapojují školy, aby se děti začali hýbat a jmenují se Kačeři. A aby děti měly ke komu vzhlížet, tak my jsme Mocní kačeři. Má to tenhle kontext. Jsem rád, že se zatím název k našim výsledkům hodí,“ uzavřel Tögel.

Trenér Olomouce Tomáš Zeman o novém názvu i logu: „Pracujeme na novém projektu a začínáme v Olomouci rozvíjet všechny mládežnické kategorie. Od září máme s týmem trenérů malý fotbal na několika mateřských a základních školách. Chceme tak dětem dát další možnost sportovat po bezmála roce, kdy především seděly doma u počítačů a telefonů. Celý projekt je díky maskotovi spojen s názvem Kačeři Olomouc, a aby tato identita byla jednotná a dávala hlubší smysl, tak všichni malí fotbalisté mají možnost vyrůst v Mocné kačery - Olomouc Mighty Ducks.“

Olomouc – Jihlava 10:3 (5:0)

Branky a nahrávky: 7. Kaďorek (Lošťák), 10. Vychodil (Malenda), 11. Kryl (Lošťák), 15. Šuba (Kaďorek), 26. Kaďorek (Galus), 31. Pazdera (Lošťák), 46. Pazdera, 48. Vychodil, 50. Janotka (Kaďorek), 53. Tögel (Lošťák) – 51. Votoupal, 55. Votoupal (Chramosta), 60. Skotar (Lapeš). Rozhodčí: Virčík – Tomiga. Hráno bez karet.

Olomouc: Kalina – Lošťák, Galus, Janotka, Pazdera, Kryl, Kaďorek, Šuba, Tögel, Malenda, Vychodil.