S Blanenskem se v posledním desátém kole střetne také Olomouc. „Příští týden máme duel s Pardubicemi, tam se bude lámat chleba. V dalším kole Blanensko, takže je důležité utkání s Pardubicemi vyhrát, abychom se dostali na třetí místo,“ podotkl olomoucký útočník Pavel Kryl.

Duel v Hněvotíně, kde Kačeři své domácí zápasy hrají, se přitom lépe vyvíjel pro. Tři minuty před koncem první půle otevřel skóre právě zkušený Kryl. Ještě do přestávky ovšem Chrašč vybídl ke krásné gólové střele Ondřeje Moučku. „Až ke konci prvního poločasu jsme vyrovnávali na 1:1. Nedařilo se nám dát gól, nakonec se krásně trefil Ondra Moučka, což nás nakoplo,“ popsal Chrašč. „Dvakrát jsme prohrávali, ale vždy naštěstí jen o gól,“ doplnil.

Když Kryl dvě minuty po pauze poslal Hanáky opět do vedení, srovnal ve 41. minutě Jakub Ševčík. „Jsme zklamaní, protože jsme dvakrát vedli. Myslím, že Ostrava zaslouženě vyhrála, v klíčových situacích byla lepší a přestřílela nás. Nastoupili jsme v trochu jiné sestavě než na podzim a na menším hřišti šlo znát, že nám trochu chyběla sehranost,“ líčil olomoucký útočník.

Juniorky si v play-off poradily i s Vítkovicemi a ve finále vyzvou Chodov

Když v 52. minutě poslal Ostravu do vedení Jakub Schmutz, ihned srovnal domácí Ondřej Goldscheid. „Ostrava stále bojovala, i když jsme vedli a myslím, že měla i více ze hry. Všichni jsme se snažili a chtěli vyhrát, bohužel se to nepovedlo,“ litoval Kryl.

Pět minut před koncem rozhodl o výhře Baníku Ševčík, v poslední minutě ještě zvýšil Chrašč. „Bylo to hodně bojovné utkání a jsem rád, že jsme ho zvládli,“ uvedl střelec poslední branky, který přidal v utkání tři asistence. „Jsem rád, ale pořád šlo hlavně o excelentní týmový výkon,“ uznal Chrašč.

Olomouc už má i přes prohru jistou účast v play-off, ve kterém loni scházela. „Chceme co nejlepší umístění, protože Olomouc si to za roky v Superlize zaslouží. Máme mladé i zkušené kluky, jsme dohromady sehraní a myslím, že máme velký potenciál na dobré umístění. Kdyby z toho byla bedna, bylo by to krásné. Nechci ale předbíhat. Pokusíme se předvést to nejlepší, co umíme,“ slíbil Kryl.

Olomouc Mighty Ducks – MF Baník Ostrava 3:5 (1:1)

Branky a nahrávky: 27. Kryl (Pazdera), 32. Kryl (Kalina), 53. Goldscheid – 30. O. Moučka (Chrašč), 41. Ševčík (Chrašč), 52. Schmutz (Chrašč), 55. Ševčík, 60. Chrašč (Ševčík). Rozhodčí: Sýkora. ŽK: Goldscheid (Olomouc).

Olomouc: Kalina (Zeman) –Režný, Pešák, Galus, Pazdera, Kryl, Kaďorek, Tögel, Malenda, Goldscheid, Janotka.

Ostrava: Murín (Kreibich) – Novák, Ševčík, Sedlář, O. Moučka, Schmutz, M. Moučka, Chrašč, Bělíček, Strnad, Gaži, Frébort.