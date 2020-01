Hned potom se přesunul do útrob stadionu, kde trpělivě odpovídal na otázky. Během toho, co propásl dva góly Kohoutů, mluvil o hokeji, nevděčných českých fanoušcích nebo o odvetě s Attilou Véghem.

Co vy a hokej?

Mám všeobecně dobrý vztah ke sportu. Fandím veškerému sportu a hlavně tam, kde jsem vyrůstal. Ať už je to Sigma, nebo Morávka. Jsem tu po x letech. Těším se na to, že to bude vítězný zápas a zrovna nad Spartou.

Chodíte na hokej?

Chodím hodně a mám radost, že jsem se konečně dostal sem na Morávku. Házel jsem buly na Slavii nebo v Liberci. V Liberci jsem zápasil, takže tam s nimi mám dobrý vztah. Teď poprvé doma, takže doufám, že kluci vyhrajou. Že to všem Pražákům budu moct říct, až se vrátím do Prahy.

Jak jste na tom hokejově vy?

Jsem na velice špatné úrovni, takže spíš zůstávám jako fanoušek. Ale hokejových akcí se zúčastním hodně. Třeba můj kamarád Martin Dejdar dělá v Londýně charitativní akci s hokejisty, kde jsem byl. Petr Čech tam chytal. Hokeje dost objíždím, mám z tohoto prostředí hodně kamarádů. Ať už je to Petr Vampola, který hraje střídavě za Slavii a za Kladno s Jardou Jágrem, ale i spousta dalších.

Jak došlo k tomu, že jste čestné buly vhazoval i v Olomouci?

Mám hodně kamarádů, kteří jsou nějak spjati se zimákem, nebo co to tady sponzorují.

Vybavíte si, kdy jste byl v plecharéně naposledy?

Vybavím. Chodil jsem s tatou na hokej za mlada, od té doby jsem tady ale nebyl. Byli jsme se tu jen podívat, protože bylo v jednání a jedním z mých velkých snů je mít zápas v Olomouci. Bohužel Olomouc nemá dostatečně velkou halu. Myslím si, že kdybych se tu poprvé představil, hned by bylo vyprodáno. Možná to ještě dopadne, když tady teď jsem. Prohodíme pár slov, kdy a jak, aby se to konečně podařilo, až budu mít volno. A když to nepůjde tady, domluvíme to na Sigmě. Ať je to pořádný. Poprvé v historii v Československu na stadionu. A proč ne v Olomouci? Určitě je plán to do budoucna udělat, zatím se to ale nepodařilo.

Vhodit buly zrovna při zápase se Spartou byl záměr?

Určitě to byl záměr. Vedení klubu mi poslalo asi pět, nebo šest termínů, ať si vyberu, kdy by se mi to hodilo. Když jsem viděl, že je tam i Sparta, chtěl jsem přijet na ni. Myslím si, že ze všech těch utkání je to takový nejatraktivnější mač. A pro mě vůbec… budu se vracet do Prahy po vítězství, to se budu naparovat.

Byl jste i v kabině?

Byl jsem tam. Kluci pustili Terminátora (filmová znělka, pozn. red.), když jsem přicházel. Říkal jsem jim, že jsem sem přijel speciálně kvůli Spartě a že se těším, až ji porazí. Byla skvělá atmosféra v kabině, někteří kluci měli na sobě UFC čepice, čímž mě docela potěšili.

Na ledě jste musel opatrně našlapovat, že?

Opatrně, opatrně. Do příště se tu musí polepšit. Je to první stadion, kde mi nenasadili takové ty neklouzavé žabky. Prý je tady nemají. Chtěl přijet jeden z hráčů, aby mi pomohl, ale to jsem si říkal, že ne. Měl jsem sice takové klouzavé boty, ale dával jsem si pozor. Kdyby sebou Terminátor cápl na ledě, tak by z toho lidi, sparťani určitě, měli radost.

Češi jsou nevděční fanoušci

Měl jste tady další program?

Když už jsem sem přijel, tak jsem se po 25 letech vrátil do základní školy Řezníčkova, kde jsem chodil celý druhý stupeň. Dělal jsem tam seminář, který byl, myslím, hodně záživný. Jak pro mě, tak pro děti, kterých tam bylo hodně. Potom jsem jel do Nutrendu, se kterým spolupracuju – domluvit další spolupráci, co se týče natáčení různých pořadů o sportu a výživě. Teď jsem tady na hokeji. Měl být ještě seminář pro brněnské speciální zásahovky policistů, ze kterého ale nakonec sešlo kvůli prostorům. Kvůli tomu se budu vracet už dneska večer.

Jsou pro vás tato vhazování velkou ctí? Asi je to i známka toho, jak populární už v Česku MMA je.

Určitě. Jsem rád, že náš sport jde nahoru. Hokej je teď náš největší rival. Já spolupracuju s deníkem Sport a přeskočili jsme (ve čtenosti, pozn. red.) tenis, který byl dlouho na třetím místě. Teď už je třetí MMA, na druhém je právě hokej. Takže já teď útočím na hokej. Je to taková zdravá rivalita, zdravá konkurence. Strašně bojuju za to, aby ten můj sport šel nahoru. Sky's The Limit (nebe je limit)! Navíc si myslím, že s těmi hokejovými kluky bojujeme za fanoušky.

Jak to myslíte?

Češi jsou podle mě docela nevděční fanoušci. Všeobecně. Když se vám daří, jsou za vámi všichni, když se vám nedaří, je to strašně znát. Zrovna na příkladu Sparta – Slavie to můžeme vidět. Na Spartu chodí 17 tisíc lidí, na Slavii dneska běžně chodí 400 lidí. To je proto, že se jim nedaří. Fanoušci na svůj klub zapomínají a je to taková česká vlastnost. Ve světě to nevidíte. Proto já miluju Angličany. Když se mě někdo zeptá na to, co je to typický anglický fanoušek, vždycky to vysvětluju na sobě. Já jsem tam přišel jako Ukrajinec a nikdy jsem se nesetkal s žádným hejtem, lidi mě podporovali, nehanili mě.

I Gotta ze začátku nenáviděli

Dokáží tam podpořit i ty, kterým se nedaří?

Nejlepší příklad toho, o čem mluvím, je Eddie the Eagle (Eddie Edwars, který v roce 1988 reprezentoval Velkou Británii na zimních olympijských hrách ve skocích na lyžích, pozn. red.). To byl frajer, který nedokázal skočit ani tři metry a přitom celý národ byl za ním, celý národ ho podporoval. Kdyby tady nějaký Čech vylezl na můstek a na Světovém poháru skákal deset metrů, padal by, tak ho lidi ukamenují. V životě by se s žádnou podporou nesetkal. Ta Anglie je v tomhle jedinečná. I u fotbalu, oni pořád věří, že jsou v tom nejlepší na světě, přestože světový titul nevyhráli od 1966. Pořád za tím týmem stojí. Myslím, že u našich fanoušků se tohle nedá a říct a myslím, že bychom si je měli vychovávat, celkově, co se sportu týče. V MMA se nám to daří a přál bych si, aby to tak bylo i v hokeji.

I vy se potýkáte s kritikou. Pročítal jste si komentáře po prohře s Attilou?|

Pár komentářů jsem četl, i když se to snažím spíš nečíst. Ale těmi hejtry si můžete ocenit váš úspěch. Čím víc máte hejtrů, speciálně v Čechách, tím větší asi máte úspěch. Oni mě jenom ženou dopředu. Všechny ty lidi, co něco takového napíšou, naseru tím, co potom dokážu. Mně pak dělá dobrý pocit, že je dokážu nasrat a že mě nezastaví. Samozřejmě to někdy mrzí, ale podívejte se na Conora McGregora. Pro náš sport udělal ze všech nejvíc a má nejvíc hejterů na světě. Někdy to mrzí, ale když mě to mrzí, tak si pouštím různá videa. A nedávno jsem se díval i na nějaká videa Karla Gotta a Češi jsou taková hovada, že i jeho ze začátku nenáviděli. Hejtovali ho, že je jiný, že kníká a všechno možné. A on ty lidi nakonec přesvědčil! A že to bylo dlouhé přesvědčování. A když dokážou hejtovat takového mistra, největšího, jakého jsme za posledních x stovek let měli, tak dokážou hejtovat každého.

Hejtování Jágra a Rosického? Napřesdržku

Myslíte, že na úspěch se rychle zapomíná?

Podívejte se na Jardu Jágra. Druhý největší hráč světa v historii hokeje, nejlepší český hráč, byl a vždycky bude. A stejně je plno hejtrů, kteří říkají, že se na to měl dávno vysrat… Jak někdo může hejtovat člověka jako je Jarda Jágr? Nepochopím! Nebo Tomáš Rosický. Já, když jsem se s ním vyfotil, tak tam byl samý „simulant, věčně nehraje“. To je prostě frajer, který toho dokázal nejvíc, a pod tím bylo 50 komentářů a 45 z toho hejtů. Že se nestydí, to jsou lidi – s prominutím – napřesdržku. Já už jsem si na to zvykl, ale když jsem byl vyfocený právě s Rosickým, který nás proslavil po celém světě, tak u něj mě to strašně mrzelo. Tohle jsou právě ti fanoušci, kteří by ze sportu měli vymizet.

Minulý rok pro vás musel být psychicky i fyzicky velmi náročný. Cítíte teď úlevu?

Necítím úlevu, protože teďka musím makat. Mám pořádnou motivaci, abych se co nejdřív vrátil zpátky. Teď mám obrovské zranění, které mě strašně limituje. Hrozně makám, abych byl back (zpět), ready (připraven)! Co nejdřív to jen půjde. Přede mnou je obrovský target (cíl) – vyhrávat a dostat toho Slováka zpátky do klece. Dělat velké zápasy, přesvědčit lidi o tom, že si to zasloužím. A taky, aby ho naši fanoušci donutili k tomu, aby doručil to, co si oni zaslouží.

Tohle bylo v české historii bojových sportů vůbec to největší. O2 arena předtím byla vyprodaná různými koncerty, ale teď byla vyprodaná za nejvíc peněz – víc než kdy Karel Gott, Lucie Bílá, Leoš Mareš nebo kdokoliv jiný. Poprvé v životě spadl na 48 minut televizní kanál, to se nikdy předtím nestalo. Když hrála Slavia proti Barceloně, tak to v pohodě odvysílali, když zápasili Attila – Vémola, tak jim to spadlo.

To tady prostě v historii českého sportu nebylo a myslím si, že minimálně fanouškům dluží, aby se tohle zopakovalo. Slovák vyhrál v Čechách a Slováci by si zasloužili, aby u nich byla odveta. Pokud to nedluží mně, nebo sobě, tak to dluží minimálně těm fanouškům. Jako poděkování za to, že přijeli a změnili historii našeho sportu.