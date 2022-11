Minule zhatila medaili jazyková bariéra. Tentokrát chce kulturista Šerý zlato

Český reprezentant v kulturistice Patrik Šerý odpočítává už poslední dny, které zbývají do startu mistrovství světa ve španělské Santa Sussaně. To odstartuje už za týden 2. listopadu a bude trvat do 7. listopadu.

Patrik Šerý před MS | Foto: Archiv sportovce