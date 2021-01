Zdroj: Deník / Miroslav Mazal„Vyvození politické odpovědnosti v podobě vzdání se mandátu poslance mi přijde v pořádku a dostačující. Pokud si sportovní svazy opravdu myslí, že jim práce pana Hniličky prospívá, ať na této pozici zůstane. Prohřešek udělal a není to v pořádku. Pro mě je ale podstatnější, než aby odstoupil ze všech funkcí, aby se řešilo, jak povolit sportování pro dospělé a zejména pro děti.“

Karel Junek, fotbalový trenér, Mohelnice

Zdroj: archiv Karla Junka„Pan Hnilička prohlašuje, jak rozsportuje Česko, místo toho mladí nemohou sportovat, mají zakázanou tělesnou výchovu ve školách, při sportu na venkovních hřištích je rozhání policie. V Česku se divíme, že dospělí nechtějí uposlechnout již příliš dlouhé a mnohdy nesmyslné opatření, děti těmto rozhodnutím ani nerozumí, ale čemu rozumí a ptají se nás trenérů: Tak kdy už si zase budeme moct zatrénovat? Když pominu skutečnost pozastavení jejich sportovního vývoje, ztrátu kontaktu v kolektivu a mnoho dalších skutečností, tak nemohu pominout tento plivanec do tváře mladým sportovcům. Místo, aby pan Hnilička skutečně pracoval na možnosti sportu i neprofesionálních sportovců, tak tráví čas na party v Teplicích a myslí si, že vše spraví 50 tisíc korun věnovaných na charitu. A to, že se jej zastávají lidi typu Jansta, Malík (jejich kauzy jsou známé) a další, svědčí o jediném. Jde jim pouze o jejich prospěch a vůbec jim nezáleží na ostatních, natož na sportu jako takovém. Stejně tak jako panu Hniličkovi. Proč si pane Hniličko myslíte, že byste měl zůstat v čele NSA? Máte po takovém škraloupu ještě vůbec co dát českému sportu?“

David Rojka, bývalý fotbalista SK Sigma Olomouc, trenér 1. FCV Přerov

Zdroj: Deník/Jan Pořízek„Je to ostuda, výsměch nám všem, co nařízení dodržujeme. Poslanecký mandát položil, to je správně. Záleží, jak se k tomu budou vyjadřovat jednotlivá sportovní odvětví, ale já bych ho na pozici šéfa NSA. V současném stavu asi není optimální, aby tam přišel někdo nový.“

Lubomír Korytko, předseda FK Kozlovice

Zdroj: archiv klubu„Přiznám se, že v této době už moc nesleduji ani zprávy. Všechno už mě štve. Vláda si vymyslí nějakého PSA, kterého pak sama nedodržuje. Pan Hnilička by z toho měl vyvodit osobní zodpovědnost. Člověk, který je v čelní funkci českého sportu, má pro něj pracovat a jít mu příkladem, bude po této aféře těžko vytvářet lepší podmínky. Svým jednáním teď těžko bude bojovat za to, aby se nepříznivé podmínky pro sport zlepšily. Z mého pohledu by měl odstoupit.“

Martin Čechovský, předseda fotbalové Sigmy Hodolany

Zdroj: Deník„Měl by jít lidem příkladem. Dětem se zakazuje sport a pak se porušují pravidla na večírcích. Na druhou stranu si myslím, že NSA pod panem Hniličkou fungovala slušně. Aspoň z našeho pohledu. Přísun peněz do malých regionálních klubů byl daleko lepší. Z toho pohledu by byla asi škoda, kdyby skončil.“

SPORTOVCI MIMO FOTBAL MAJÍ JASNO

Jednotný názor pak panuje mezi zástupci z hokeje nebo lyžování.

„Já osobně jsem na něj slyšel dobré věci a byl jsem rád, že je v téhle funkci zrovna on, ale po událostech z poslední doby by asi nedělalo dobrotu, kdyby zůstal,“ říká hokejista Tomáš Kaut, útočník ve službách Prostějova.

„Myslím si, že si tam takto každý dělá, co chce. Tohle určitě není v pořádku a měl by za to každopádně nést následky. Jestli si myslí, že moc snese všechno, tak to určitě ne,“ uvedl Pavel Hanák, sportovní manažer HC Zubr Přerov.

„Ve funkci by dle mého názoru neměl setrvávat,“ dodává jesenický běžec na lyžích Adam Fellner.