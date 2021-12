Měly jsme neskutečnou radost ze hry, zářila kapitánka VK UP po nečekané výhře

David Kubatík

Tak tohle byla velká paráda. Volejbalistky extraligového týmu VK UP Olomouc se v rámci 15. kola postavily na domácí palubovce proti jasnému lídrovi tabulky z Liberce a předvedly něco, na co příchozí jen tak dlouho nezapomenou. Už od začátku se totiž do svých sokyň zakously a po poměrně suverénně zahraných setech v poměrech 25:11, 25:20 a 25:22 si připsaly naprosto zasloužené vítězství, díky kterému si udržely čtvrté místo a čtyřbodový náskok na páté krajské rivalky z Prostějova. Skvělou hrou k tomuto výsledku přispěla i kapitánka Zuzana Šepeľová.

Kliknutím zvětšíte

VK UP Olomouc - Liberec 3:0. Zuzana Šepeľová (č. 9) | Foto: Deník/David Kubatík

„Upřímně si myslím, že před začátkem tohoto zápasu takovýto výsledek vůbec nikdo neočekával. Všechny to jistě překvapilo,“ začala své pozápasové hodnocením viditelně velice dobře naladěná domácí kapitánka a pokračovala ve výčtu dalších důležitých aspektů tohoto důležitého vítězství. „Dnes jsme hrály opravdu náš snad první zápas, ve kterém jsme cítily skutečnou radost ze hry. A bylo to znát,“ říkala spokojeně. „Hrály jsme s chutí, bránily, blokovaly a hlavně nám dnes začalo fungovat všechno, co jsme si přenesly z tréninku. Myslím si také, že další průběh zápasu hodně ovlivnil náš ostrý vstup do něj, který jsme navíc zvládly bez nějakých hloupých chyb, jak tomu bohužel obvykle bývá. Myslím si, že jsme je tím celkem slušně zaskočily,“ dodala ještě Šepeľová. FOTO: Fantastický skalp! Olomoucké volejbalistky nedaly mistryním šanci Podle olomoucké kapitánky může mít tento vskutku nečekaný úspěch pozitivní vliv i do budoucích bojů. A ruku na srdce, bude to jistě potřeba. Už příští úterý totiž volejbalistky z Hané čeká cesta do Francie, kde se střetnou s vedoucím týmem tamní nejvyšší soupeře, týmem Volero le Canet. „Čeká nás velice kvalitní soupeř. Zážitek bude už jen to, že si s nimi budeme moci zahrát. Moc také doufám, že až budeme hrát domácí odvetu, budou moci lidé do této haly přijít a pořádně nás povzbudit,“ řekla Šepeľová plná zdravého sebevědomí. „No a co se týče ligy, doufám že nám naše dosavadní skvělé výsledky psychicky pomohou k ještě lepším výkonům a že to bude i nadále pokračovat v podobném duchu,“ uzavřela pozápasové povídání Zuzana Šepeľová. VK UP Olomouc - VK Dukla Liberec Šternberk 3:0 (-11, -20, -20) Rozhodčí: Krtička, Kvarda Diváků: 200 Olomouc: Mostsitska, Lazárková, Kneiflová, Štimac, Sepeľová, Kulová, Tinklová, Blanco, dos Santos, Babić. Libero: Kulová. Liberec: Kolářová, Šotkovská, Kohoutová, Nečasová, Šulcová, Nová, Kvapilová, Bartošová, Ovečková, Blažková, Dotálová, Skrypak, Kojdová.