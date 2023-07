Česko, Ukrajina, Rakousko, Makedonie, ale také třeba Albánie, Kazachstán či Izrael. Tam všude sbíraly medailová umístění v tamních nejvyšších soutěžích hráčky, které budou v nadcházející extraligové sezoně působit v družstvech Univerzity Palackého Olomouc a Sokola Šternberk. Oba tradiční zástupci mezi domácí elitou představili podobu svých kádrů, jež jsou prakticky zcela nové.

VK UP Olomouc (v modrém) si poradil s brněnskými Šelmami v poměru 3:1 a posunul se na třetí místo extraligové tabulky. | Foto: Deník/David Kubatík

V týmu VK UP Olomouc zůstane v novém soutěžním ročníku jediná volejbalistka, která v dresu vysokoškolaček odehrála i uplynulou sezonu. A ani ta nebude nastupovat pod svým dosavadním jménem. Šestadvacetiletá smečařka Adéla Borovcová se totiž v létě vdala a nově nosí příjmení Farská.

Jejími konkurentkami v útoku Hanaček budou sedmadvacetiletá ukrajinská smečařka Maryna Fedčuková, která získala cenné kovy ve své rodné zemi s Luckem a v Rakousku s Innsbruckem, a také o rok mladší Anna Šotkovská, jež byla letos druhá v extralize s brněnskými Šelmami, odkud na Hanou přichází, a předtím oslavila mistrovský titul s Libercem. Ofenzivní sílu univerzity doplňuje dvaadvacetiletá ukrajinská univerzálka Anna Artyšuková, jež se v uplynulém ročníku představila v české extralize v dresu hostujícího velkoklubu Dnipra a předtím byla spoluhráčkou Fedčukové v Lucku.

Klíčovou pozici nahrávačky bude zastávat zkušená osmadvacetiletá Kanaďanka Leah Shevkeneková, která do Olomouce přichází z kyperské Famagusty a má za sebou rovněž angažmá v Rakousku a Řecku.

Na bloku budou ofenzivní snahy soupeřek eliminovat čerstvě čtyřiadvacetiletá Michaela Nečasová, dvakrát bronzová s Duklou Liberec, a brzy dvaadvacetiletá Izraelka Dana Cohenová z druholigového francouzského Nancy.

Na liberu se olomouckým fanouškům představí dvacetiletá Barbora Chaloupková, jež ligové ostruhy sbírala ve Šternberku, kam se přesunula z úspěšné liberecké mládeže.

„Už dříve jsem avizoval, že současná ekonomická situace a atmosféra ve společnosti nejsou pro profesionální sport optimálním prostředím. Kdo si to včas uvědomí a této situaci se přizpůsobí, má šanci na přežití. Tento tým si vybíral náš nový kouč Jan Drešl a byl přitom svázán přísnými finančními podmínkami. Velmi pravděpodobně se v blížící se sezoně nebudeme pohybovat na úplné špici extraligové tabulky, ale věřím, že bojovností a pohledným volejbalem dokážeme fanoušky do naší haly přitáhnout. A pokud se nám podaří získat silného partnera, na čemž intenzivně pracujeme, nevylučuji dodatečné doplnění družstva a útok na pozice, které si olomoucký volejbal zaslouží,“ říká předseda VK UP Jiří Zemánek.

A nový hlavní trenér jej doplňuje: „I přes limitované finanční možnosti se nám podařilo přivést zajímavá jména a kvalitní hráčky. Problémem by mohl být pouze užší kádr, což je ale nezbytná daň ekonomické situaci. Týmu však věřím a jsem přesvědčen, že pomocí usilovné společné práce nemusíme hrát druhé housle,“ říká Jan Drešl.

Šternberk rovněž hlásí změny

Také šternberský Sokol vyšle do nové soutěžní sezony téměř zcela nový celek. Staronovou tváří v něm je čtyřiadvacetiletá smečařka a kapitánka Aneta Weidenthalerová, která se vrací po krátkém působení v Olomouci. Dříve si připsala už i mistrovský titul a stříbro s Prostějovem a má rovněž zkušenosti z angažmá ve druhé francouzské lize. Příznivci klubu z nejmenšího extraligového města u nás také bezpečně poznají šternberskou odchovankyni - devatenáctileté libero Amálii Vyjídákovou.

Bezpochyby atraktivní posilou je brzy pětadvacetiletá smečařka Tereza Pluhařová, v loňské sezoně stříbrná se Šelmami Brno. V minulosti byla u dvou medailí svého mateřského Olympu Praha a má také čtvrté místo v rakouské lize s Postem Schwechat. Zajímavým sportovním životopisem se může chlubit stejně stará americká univerzálka Sterling Wiliamsonová, jež si vedle USA zahrála volejbal i v Anglii či Mongolsku.

Dalších pět hráček přivedl Sokol z druholigového polského Sosnovce. Ze slezského klubu přicházejí na Hanou sedmadvacetiletá kazašská nahrávačka Ksenija Kurerová, mimo jiné šampionka Albánie, druhá z makedonské a dvakrát třetí z kazašské ligy. Jejími bývalými a zároveň budoucími spoluhráčkami budou pětadvacetiletá polská smečařka Martyna Kłodová, jež druhou polskou ligu vyhrála v dresu Opole a působila i ve druhé německé Bundeslize, a dále její tři krajanky - brzy třiatřicetiletá smečařka Aleksandra Deptuchová, pětadvacetiletá blokařka Łucja Laskowská a třiadvacetiletá blokařka Wiktoria Nowaková.