„Chci se znovu dostat na svoje maximum. Nejde mi o žádnou pomstu bývalému klubu,“ vysvětluje.

Martino, jak vznikla vaše dohoda s Prostějovem?

Hned po tom, co jsem skončila v Olomouci, jsem v první řadě chtěla někde trénovat. Chtěla jsem se udržovat v nějakém režimu, domluvila jsem se tedy s Prostějovem. Nejdřív mi na rovinu řekli, že je to letos s financemi složitější, takže mi zatím žádnou smlouvu nabízet nebudou. Dovolili mi tam ale trénovat.

Těší vás, že jste je přiměla k tomu, aby sáhli do kapsy a nabídli vám kontrakt?

(směje se) Určitě ano, je to v momentální situaci nejlepší varianta. Nabídli mi smlouvu, že by se jim moje pomoc hodila. Domluvili jsme se ze dne na den. Po věcech, co jsem řešila v Olomouci, mi bylo sympatické, že mi řekli vše na rovinu a jen tak něco neslibovali. Spočítali si to a zjistili, že se finance najdou. (usmívá se)

Jaké další faktory hrály ve prospěch toho, že jste na nabídku spokojeně kývla?

Určitě i dojezdová vzdálenost, nemusím se nikam stěhovat. Tým podle výsledků zatím nepatří mezi nejlepší v Česku, i když se všechno může změnit (směje se). Výsledky zatím nejsou takové, jaké by oni sami chtěli. Ale co jsem viděla na trénincích, tak potenciál tam je. Je to mladý tým, není to družstvo, které by mělo letos bojovat o titul, ale je tam vyšší potenciál, než jak to momentálně vypadá v tabulce (Prostějov figuruje na 10. pozici, pozn, red.). To je asi i důvod, proč po mě sáhli, že to chtějí změnit.

Prostředí na slavné volejbalové adrese je stále kvalitní?

Podmínky tam mají skvělé, co se týče haly, trenérů a celkového zázemí. Nemůžu si vůbec na nic stěžovat.

Manažer Miroslav Čada se nechal slyšet, že váš příchod má být impulzem pro tým, který se v letošní sezoně výsledkově hledá. Berete to na vědomí?

Ono se to ode mě tak nějak obecně čeká, protože se ví, že jdu z Olomouce, která patřila a patří ke špičce. Očekává se, že bych měla být posilou a tou, která pomůže. A po letech kariéry bych už i já sama od sebe měla mít nějaké očekávání. Nechci se jen zapojit a svést se s týmem. Ať přijdu kamkoliv, tak chci vždycky ukázat, že pořád mám na to, být někde na špičce. Doufám, že to tak bude.

V Prostějově jste se dohodli na smlouvě do konce sezony. Máte už představu, kam byste kariéru chtěla posunout dál?

Já už radši nechci říkat žádná prohlášení. Naposledy jsem se jen tak zmínila, že bych třeba mohla někdy v budoucnu jít do Polska, a pak jsem se dozvěděla, že na základě mých vyjádření se se mnou předchozí zaměstnavatel rozloučil. Přesto, že jsem tohle řekla až poté, co mě vyhodili… Takže já už nic dopředu neříkám, všechno si to nechám v hlavě. Nic neplánuji a určitě nic neříkám nahlas (směje se).

Budete hrávat i s ambicí ukázat Olomouci, že udělala chybu, když vás vyřadila z kádru v rámci úsporných opatření?

Chci hrát dobře a dostat se znovu na svoje maximum. Na jednu stranu je už chci úplně pustit z hlavy. Nechci hrát s tím, že je to moje pomsta vůči někomu. Sport dělám kvůli sobě, to je hlavní věc. Kdybych jim chtěla něco dokazovat, tak bych asi přijala nabídky jiných klubů, které jsou schopné Olomouc letos i porážet.

V podvědomí to mít ale trochu budete, ne?

Chci se do toho dostat, hrát dobře, aby si toho všimli i lidé, protože stojí na mé straně. Chci, aby to tak zůstalo. Bylo by příjemné, kdyby si řekli, že Olomouc udělala chybu. Takový názor by mi stačil (usmívá se).

Jste po zdravotní stránce připravena na sto procent?

To uvidíme (směje se). Ještě jsem se letos nedostala do fáze, že bych hrála jeden zápas za druhým, ale je to ve stavu, kdy jsem na sto procent zapojená do tréninkového procesu, kdy mě ruka nijak neomezuje. Sto procent asi vypadá jinak, ale je to spíš o vychytávání detailů. Chybí mi nahrané zápasy, v posledním půl roce jsem odehrála jeden zápas. Ale dá se říct, že už jsem připravena naskočit do všech utkání bez omezení. Troufám si říct, že už jsem v pozici, kdy bych měla týmu pomoct a ne se jen rozehrávat.

Těšíte se po pauze zpět do zápasového rytmu?

Byla to dlouhá pauza, ale zase mi pomohla mentálně, trochu jsem si od toho odpočinula. Když jsem chodila jen na tréninky a věděla, že mě žádný zápas nečeká, tak musím říct, že jsem měla z volejbalu jiné pocity, chodívala jsem tam jen pro radost. Nebrala jsem to tak, že jsem na tréninku jako bych byla v práci. Jezdila jsem tam dobrovolně, dělala jsem to zadarmo a měla jsem z toho radost. Ujistila jsem se, že ten sport mám pořád ráda, což je pozitivní (směje se). Bylo mi to najednou vzácné. Po dvou měsících jsem si ale říkala, že by mě to asi nebavilo v této sezoně už nehrát. Na zápas se už těším.

Kdy poprvé naskočíte na palubovku v novém dresu?

Dozvěděla jsem se, že se Šternberkem hrát nemůžu, protože je to dohrávka 2. kola. Nemůžu nastoupit, protože jsem už to kolo absolvovala za Olomouc. Zápas s Libercem hrát můžu. Bylo mi řečeno, že v pátek ještě ne a v sobotu už ano. Zasmála jsem se tomu, když mi to pan Čada zavolal a řekla jsem mu, že to bude opravdu ostrý start (směje se).

Mrzí vás, že to nevyjde symbolicky proti Šternberku, proti kterému jste zatím odehrála jediný zápas sezony ještě v dresu Olomouce?

Škoda, ještě by to zrovna vycházelo na moje narozeniny. Ale asi se tam pojedu s holkama podívat, protože zatím jsem je viděla jen na tréninku. Bude to dobré vidět i z lavičky, jak to tam v zápasech funguje. Začnu tedy takovými postupnými krůčky (usmívá se).

A skočíte do toho bitvou proti jednomu z favoritů soutěže a druhému týmu tabulky…

Liberec letos hraje fakt dobře, ale já prostě mám mentalitu nastavenou na to, že s každým se dá vyhrát. Je jedno, že tam pojedu s Prostějovem, který má asi jiné ambice, než třeba Olomouc. To je úplně jedno a doufám, že to bude vypadat dobře.