„Tréninky jsme teď velice zpravidelnili. A je také fakt, že i účast na nich raketově vzrostla. Můžu říci, že nyní už probíhají přesně podle mých představ," libuje si hrající trenér Martin Janečka.

Nyní je z 1. Futsal ligy odehráno jedenáct kol a do konce roku jich už moc nezbývá. Přesněji řečeno, zbývají dvě. A Hanáci je obě odehrají v domácí velkobystřické hale, přičemž o atraktivitu bude postaráno. Dorazí totiž nejdříve pražská Sparta a poté i úřadující několikanásobný mistr z Chrudimi.

FOTO: Futsalisté Olomouce proti Liberci sahali po vítězství, nakonec berou bod

„Musíme stále tvrdě makat, připravit se na to a při hře pak co nejvíce dodržovat taktické pokyny, které si řekneme," vypočítává Janečka atributy nutné k úspěchu.

„Doufám také, že přijde co nejvíce fanoušků. Ty do hlediště ale mohou přivést hlavně naše výkony. Dále pak ale i věci okolo, jako třeba náš přestávkový program. Určitě si myslím, že kdo přijde, neprohloupí," dodává ještě s pozvánkou.

Pro většinu jeho týmu se jedná v jejich životech vůbec o první sezonu v nejvyšší soutěži, kterou jim navíc velice nepříjemně okořenil samotný začátek, na kterém postupně narazili na aktuálně čtyři nejlepší české týmy. Od té doby ale klub Univerzity Palackého udělal velký krok dopředu a v současnosti okupuje osmou příčku z celkových dvanácti.

„Myslím si, že nyní už naše výkony odpovídají předem nastaveným parametrům. Hrajeme to, co jsme hrát chtěli. To všechno pramení hlavně z toho, že jsme se už v té soutěži nějakým způsobem zabydleli a víme, co od ní máme čekat. Jako trenér jsem maximálně spokojen i s přístupem všech hráčů," říká.

Janotka: Zahrát si s Evertonem byl zážitek, fotbalový svět se teď dost vyrovnává

„Mohli bychom ještě zapracovat na mezihře. Třeba v posledním zápase proti Liberci to bylo trochu bez pohybu," doplnil.

A jak to vypadá s dalšími ambicemi poměrně dobře rozjetého týmu? „S tím, jak se tabulka krystalizuje, to vypadá, že se budeme bít hlavně o osmé místo s dalšími třemi až čtyřmi týmy. Rozhodně už začínáme po play-off pokukovat a myslím si, že na něj skutečně máme. Soustředíme se hlavně na to, abychom posbírali co nejvíce bodů s celky okolo nás a kdyby přišly i nějaké bonusové s první čtyřkou, bylo by to suprové," uzavřel Martin Janečka.

Zdroj: Deník/David Kubatík