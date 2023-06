Českomoravský pohár v rally se o víkendu přehoupl do své druhé poloviny nejnáročnějším podnikem a to Radouňskou rallye. Letošního již XVII. ročníku Memoriál Františka Michálka se opět zúčastnilo více než 130 posádek a čekala na ně dvoudenní soutěž o délce 402 km s náročnou noční etapou, která končila hodně po půlnoci. Čtyři páteční rychlostní zkoušky byly proloženy i šotolinovými úseky a jejich obtížnost ještě zvýšil déšť. V sobotu pršelo pouze před závodem a poslední etapa se jela již na suchu.

Stupně vítězů | Foto: Miroslav Ševčík

Na startu v Nové Včelnici byl také olomoucký Pulperr rallye team s Marcelem Látalem a Ilonou Blažkovskou, startující v kategorii H4 s výkonným vozem BMW 325i E30, který chtěl navázat na krásný výsledek z Podorlické Rally.

„Radouňskou rallye jezdím již od roku 2012, tehdy ještě s Favoritem. Letos to bylo hodně náročné a rozhodovala hlavně správná volba pneumatik. Po loňských průtržích byl letos déšť mírnější a nám se výběr pneu povedl," hodnotil závod pilot Marcel Látal.

„Páteční etapu jsme díky správným gumám zvládli bez problémů a opět jsme mohli bojovat o druhou příčku ve skupině H4. Nebylo to s posádkou Sum – Ševčík, ti nám tentokrát odskočili, ale s rodinnou posádkou Domanských, také na BMW 325i E30. Po pátku byli před námi o pouhých 0,2s. Sobotních šest RZ jsme zvládli lépe a hned od první zkoušky jsme šli před ně o devět sekund. Další dvě RZ zajeli rychleji a opět se přiblížili na 0,8 sekundy. Do zbytku soutěže jsme přezuli na suché gumy a na okruhu jim ujeli o šestnáct sekund. To se ukázalo jako rozhodující a druhé místo jsme si již uhlídali. Závod byl skvěle organizován. Velké poděkování patří řediteli závodu panu Michálkovi. Osobně si cením i faktu, že pan Michálek každou posádku v cíli přivítal a poděkoval za účast,“ dodal ještě.

Radost pro Olomouc. Grand Prix patřila domácí Vingrálkové

V celkové pořadí ČMPR skupiny H4 vede po třech závodech Marek Sum, druzí jsou Domanští a Marcel Látal je s minimální ztrátou třetí. Čtvrtý podnik v Železných Horách je na programu koncem července.

Náročná soutěž se obešla bez vážnějších havárií a dokončilo ji 89 posádek. Celkovými vítězi se stali Martin Šikl s Petrem Vilímkem na voze Mitsubishi Lancer Evo IX.