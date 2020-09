První čtyři body nové sezony patřily Olomouci, a to i díky servisu nové kapitánky týmu Valkové. Olymp pak sice srovnal (10:10), ale další body znovu brala univerzita (15:11, 18:13). Ze závěru sady sice ještě bylo drama (22:21), ale domácí tým si nakonec vypracoval tři setboly (24:21) a ten druhý využil - 25:22.

Vysokoškolačky šly dlouho za úspěchem i ve druhém dějství, když se od soupeře odpoutaly při podání Stümpelové (10:10, 15:10) a v koncovce byly za stavu 23:18 blizoučko výhře. Jenže trenérovi hostí dokonale vyšlo střídání a servírující Komárková táhla Olymp k sedmibodové šňůře a velkému obratu, na jehož konci bylo vítězství Pražanek 25:23 a vyrovnání na 1:1.

Duel plný zvratů pokračoval: 1:5, 4:5 a 6:10, 12:10, takové byly úvodní sekvence třetího setu. Ten se nakonec lámal až v koncovce, od stavu 20:18 měly navrch vysokoškolačky, které po výsledku 25:19 vedly 2:1.

Tím ale nebyla „divočina“ u konce - 0:5, 4:5, 15:18, 20:18. Závěr čtvrté části opět sliboval úspěch pro domácí barvy (22:20), proti byla tentokrát servírující kapitánka Olympu Šimáňová a po pražském obratu na 25:22 přišel na řadu tiebreak.

Ani v něm se tradice neměnila. Hanačky rychle prohrávaly 2:6, otočily na 9:6 a 10:7, Olymp kontroval šesti body (10:13) a univerzita pro změnu pěti, po nichž bylo definitivně dobojováno - 15:13 a 3:2. Nadšená, ač bohužel poloprázdná orouškovaná hala aplaudovala oběma týmům.

„Na první ligové kolo to byl báječný volejbal. I s ohledem na to, že příprava byla hodně omezená a kluby měly málo šancí odehrát přípravné zápasy. My jsme mohli jet po třetím setu domů, ale také vyhrát za dva body. Pro nás byl velmi důležitý závěr druhého setu, kdy jsme dokázali otočit stav 18:23 v náš prospěch. Byla to hra dvou vyrovnaných týmů, divákům se určitě musela líbit a podle statistik tentokrát obrana převažovala nad útokem,“ řekl trenér Olympu Stanislav Mitáč.

„Dnešní utkání bylo skvělou reklamou na ženský volejbal. K tomu to byl první zápas sezony, který bývá obvykle velmi nervózní, protože soupeři nevědí, co od sebe mají čekat. Dnes se toho obě družstva zhostila na výbornou a nebála se jít do výměn naplno. Pro nás bylo trochu paradoxní, že když jsme v koncovce vedli, tak jsme set vždy ztratili. Konečný výsledek mohl být dnes jakýkoliv, mohli jsme zvítězit 3:0, ale také nakonec prohrát. Soupeř byl výborný, určitě je to jeden z aspirantů na titul. Nám utkání ukázalo, jak a na čem pracovat dál,“ konstatoval domácí kouč Petr Zapletal.

Ve druhém ligovém kole čeká Olomoučanky ve čtvrtek 24. září souboj dvou nejlepších ligových celků uplynulé nedokončené sezony. Univerzita se od 19 hodin představí na palubovce VK Brno.

VK UP Olomouc - PVK Olymp Praha 3:2 (22, -23, 19, -22, 13)

Rozhodčí: Spáčil, Kubinec. Čas: 128 minut. Diváci: 200

Olomouc: Valková, Nová, Stümpelová, Pilepičová, Schlegelová, Madsenová, libero Zilbermanová. Střídala: Ambrožová.

Olymp: Smutná, Boušková, Purchartová, Kocmanová-Havlíčková, Hodanová, Šimáňová, libero Pešková. Střídaly: Brichtová, Komárková.