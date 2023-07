Olomoucký mládežnický tým Mapei Merida Kaňkovský má za sebou mistrovství republiky v silniční cyklistice juniorů i kadetů. V juniorech získal bronz v časovce Jan Bittner a v závodě jednotlivců Jan Podařil. V kadetech vybojoval v časovce stříbro Matěj Piták a třetí místo Jakub Tesařík. V individuálním závodě byl Matěj Piták na bronzové pozici.

Mapei Merida Kaňkovský na republikových šampionátech | Foto: Jan Brychta

Junioři absolvovali republikový šampionát už na konci v června ve slovenských Tlmačích. Na úspěchy svého bratra Pavla dokázal navázat v časovce Jan Bittner, když skončil za vítězným Šumpíkem a druhým Králem. V jednotlivcích pak ve vyrovnaném závodě spurtoval Jan Podařil na třetím místě za Králem a Kobrem, Jan Bittner dojel na pátém místě. V juniorkách byla na čtvrté pozici v časovce Adéla Pittnerová.

„Chtěli jsme z mistráku dovést jednu medaili a dovezli jsme dvě, takže jsme spokojení. Velkou radost jsem měl z časovky, kde si bronzu Honzy Bittnera hodně cením. V závodě jednotlivců to byla loterie, rychlostní průměr byl vysoký, takže mohlo vyhrát opravdu hodně lidí tím, že byl nenáročný profil. Jsem rád, že jsme měli dva borce v první pětce,“ zhodnotil mistrovský závod juniorů trenér a manažer Mapei Merida Kaňkovský Jiří Kaňkovský.

Kadeti a žáci měli svůj šampionát o uplynulém víkendu v Lázních Bělohrad a Nové Pace. I zde se olomoučtí talenti prosadili a posbírali drahé kovy. V časovce v Lázních Bělohrad měl MMK tři borce v první šestce. Druhý byl Matěj Piták, třetí Jakub Tesařík a šestý Lukáš Raška. V individuálním závodě dostal Mapei Merida Kaňkovský na kopcovité trati dva borce do odjeté skupiny pěti cyklistů, ale nástupy olomouckých přišly příliš brzy, a tak z toho byl „jen“ bronz Pitáka a páté místo Rašky.

„Byli jsme v závodě aktivní, podařilo se nám peloton roztrhat, ale závěr nám nevyšel. Nezvládli jsme ho takticky, začali jsme moc brzy a soupeři se před nás ještě dostali. Pro kluky je to ponaučení. Je to silný tým, věřím, že se v budoucnu určitě ještě více prosadí,“ hodnotil závod MČR kadetů Jiří Kaňkovský. Dva nejlepší kadety Pitáka s Tesaříkem nyní čekají hry EYOF - Evropský olympijský festival mládeže ve slovinském Mariboru. „Jsem rád, že se tam kluci nominovali, bude to pro ně výborná zkušenost, věřím, že se ukážou,“ řekl olomoucký trenér.

Juniory čeká první srpnový víkend etapák Regionem Orlicka. Závod se špičkovou mezinárodní konkurencí. „Pojedeme v plné sestavě, je to jeden z vrcholů sezóny. Konkurence bude ze 14 zemí, budeme se snažit být na bedně v jednotlivých etapách a pokusíme se uspět také celkově,“ doplňuje k výhledům další části sezóny Kaňkovský.