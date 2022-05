Dobrá sezóna musí mít kvalitní podhoubí poctivé přípravy, což si v týmu uvědomují velmi dobře. Proto absolvovali na začátku roku mladí hanáčtí cyklisté a cyklistky tradiční soustředění v Bohuňovicích. Junioři pak vyrazili na čtrnáctidenní soustředění na Mallorcu a celý tým pak do Chorvatska.

„Příprava byla tvrdá. Chtěli jsme být na začátek sezóny dobře připraveni, aby nás nic nezaskočilo. Fyzicky jsme na tom velmi dobře, menší mezery odstraníme v průběhu sezóny,“ řekl trenér a manažer olomouckého týmu Mapei Merida Kaňkovský Jiří Kaňkovský.

Jeho tým se dokáže téměř v každém závodě dostat na stupně vítězů, v celkovém pořadí Českého poháru vedou kadetky, starší žáci svoje kategorie v družstvech, junioři a kadeti jsou druzí. Nela Kaňkovská vede pořadí kadetek a Jakub Tesařík starší žáky. V juniorech je Tomáš Přidal druhý, přestože vynechal jeden závod kvůli reprezentační akci v německé Chotěbuzi.

Další junior Daniel Mráz už kvůli reprezentačním akcím domácí pohár téměř nestíhá, takže i o to je celkové pořadí týmu cennější. „Opět jsme postavili silné týmy, potvrzujeme příslušenství k české špičce, cením si hlavně toho, že kluci i holky jezdí týmově, snaží se posouvat, to mě naplňuje do budoucnosti optimismem,“ dodal Kaňkovský.

V juniorech už bylo zmíněno, že Daniel Mráz a Tomáš Přidal objíždějí reprezentační akce a mají výborné výsledky. Daniel Mráz byl na světovém poháru juniorů v závodě Grand Prix West Bohemia v neděli v Plzni na skvělém 5. místě, Tomáš Přidal byl 22., oba se tak nominovali na prestižní Závod míru juniorů v Terezíně, který začne 8. května.

Daří se i dalším borcům tohoto týmu. V časovce v Jevíčku byl Stanislav Pátík třetí a Jan Bittner čtvrtý. Výborný tým, který táhne za jeden provaz, doplňují Matěj Drápela, Marek Majdanics, Jan Zapletal, Aleš Hrdlička a Tobiáš Přidal. Tým kadetů v letošní sezóně sbírá zkušenosti a ostruhy, vrchol bude mít příští rok.

Loni tato parta kralovala ve starších žácích, nyní je prvním rokem v kategorii kadetů, a i tak jezdí v popředí Českého poháru a dalších závodů. Lukáš Raška byl třetí v Pardubicích, Marek Rieger byl pátý v Plzni, Matěj Piták byl sedmý v časovce v Jevíčku a tým doplňuje Nikola Jaroš.

„Kluci mají výborný přístup, jsou velkým příslibem našeho týmu do budoucna. O víkendu v Plzni bohužel Lukáš Raška spadl, a tak byl až 14. Potenciál ale mají kluci obrovský, uvidíme, jak se nám bude dařit na Závodu míru kadetů v Jevíčku, který startuje v neděli. Bude tam zase vynikající konkurence z celé Evropy,“ vysvětlil Kaňkovský.

Skvělé výsledky má zatím tým starších žáků. Český pohár vede Jakub Tesařík, který se díky tomu může zúčastnit již zmíněného Závodu míru kadetů. Výborně jezdí také Antonín Žufánek, který byl třetí na závodech Kriterijní lize v Soběslavi a Pardubicích. Tomáš Raška a Vojtěch Tomeček jsou v týmu krátce, ale udělali obrovský pokrok a zlepšují ze dne na den.

„Když si vzpomenu, jak kluci jezdili před rokem, a jak šlapou nyní, je to paráda. Je tam velký pokrok a cením si hlavně jejich přístupu,“ dodal šéf MMK.

Suverénkou sezóny je v kadetkách zatím Kaňkovského neteř Nela, která zatím vyhrála, co mohla. ČP v Jevíčku, Kriterijní ligu v Soběslavi, závod v Chrudimi či kritérium v Pardubicích.

Dobře se vede i Adéle Pittnerové, proto kadetky také vedou celkové pořadí družstev. „Daří se nám zatím nad očekávání. Věřím, že v sezóně takto pojedeme dál. Cením si hlavně nasazení v závodech a také toho, že jezdíme jako tým,“ dodal na závěr Jiří Kaňkovský.