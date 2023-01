„Máme hodně silný tým, budeme se snažit uspět v Českém poháru a nominovat se na Světové poháry juniorů. Vrcholy budou dále Závod míru juniorů v Terezíně, pak SP v Plzni a samozřejmě mistrovství republiky, které ale letos není profilem moc náročné. Což nám úplně nesedí, ale kluci mají i rychlost, tak věřím, že i tam se prosadíme,“ řekl trenér a manažer olomouckého týmu Mapei Merida Kaňkovský Jiří Kaňkovský.

Nový prezident? Kabina Sigmy volbami žila, panuje spokojenost

Jeho tým se opět bude chtít ukázat v každém závodě. „Technicky a výkonnostně na to kluci mají, morálku v tréninku mají vynikající. Mají svoje sportovní cíle a jdou si za nimi. Důležité bude, aby zase spolupracovali, povahově to sedí dobře, takže by to nemělo být špatné. Ale konkurence nespí, budu vděčný za každý dobrý výsledek,“ dodal Kaňkovský.

Kadety a starší žáky čeká těžké MČR v Nové Pace

Tým kadetů budou tvořit cyklisti Matěj Piták, Lukáš Raška, Nikola Jaroš, Marek Rieger, Matěj Procházka, Albert Rauschert, Jakub Tesařík, Antonín Žufánek. Poslední dva jmenovaní v loňském roce zářili ve starších žácích a měli by se prosazovat i v kadetech.

„Doufám, že se tomuto silnému týmu budou vyhýbat nemoci a pády. Toho bylo loni v této kategorii opravdu hodně. Lídry budou Piták s Raškou a Riegrem, na čele by se měl ukazovat i Tesařík, výbornou práci pro tým dělá Nikola Jaroš. Budeme se snažit uspět v Českém poháru, Závodu mírů kadetů v Jevíčku, což je mimořádně kvalitní mezinárodní závod. Krásná a těžká trať pak bude na MČR v Nové Pace, kde bude i nádherná trať pro časovku, věřím, že se tam prosadíme,“ vyjmenoval cíle Jiří Kaňkovský.

Střípky Davida Kobylíka: Po mistrovství začala liga a bolely oči

Ve starších žácích budou sbírat zkušenosti Vojtěch Tomeček, Tomáš Raška a Jakub Loveček, z kadetek do juniorek přestoupila loňská medailistka z mistrovství republiky Adéla Pittnerová.

Jiří Kaňkovský: Bude to boj a já se na něj těším

Přípravu začali olomoučtí cyklisté minulý týden tradičním soustředěním v Bohuňovicích, poté dojde i na zahraniční výjezdy.

„Třetina týmu už je ve Španělsku, kadeti by tam měli být měsíc, ostatní tam pojedou v únoru, v polovině března nás čeká Chorvatsko. Týden po něm už je první závod VC Hlohovec a pak první závod Českého poháru v Jevíčku, kde by se pak mělo jet za rok MČR mládeže. Je to skvělá a těžká trasa, takže se na ni těšíme,“ zmínil k přípravě Jiří Kaňkovský.

Jeho tým může absolvovat sezonu i soustředění díky podpoře sponzorů. „S koly nám opět pomohla Merida, KALAS Sportswear dodal oblečení a přilby Casco. Výrazně nám přispěl i Olomoucký kraj a další sponzoři. Bez nich bychom to nezvládli, protože Český svaz cyklistiky nám bohužel nedá ani korunu,“ dodal Kaňkovský. Olomoucký a bělkovický patriot se na sezónu těší, i když se snaží cíle jmenovat s pokorou. „Vím, že konkurence posílila a bude to boj, ale už se na to nyní těším. Klukům věřím a doufám, že ty medaile zase přivezeme.“

Velký přehled: Kdy začíná příprava týmů z KP a jaký mají program přáteláků?