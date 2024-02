Olomoucký mládežnický oddíl Mapei Merida Kaňkovský se pilně připravuje na nový ročník, ve kterém chce opět bojovat o čelní pozice v Českém poháru, na MČR a připravovat borce pro reprezentační celky. Tým juniorů i kadetů posílili noví cyklisti, někteří kadeti se posunuli nahoru do juniorů. Prvními velkými závody na jaře budou Závody míru juniorů v Terezíně a kadetů v Jevíčku.

Mezi největší opory juniorů by měl i letos patřit Štěpán Zahálka. | Foto: www.facebook.com/mapeicyklokankovsky

Kádr juniorů doznal tradičně větší obměny. Jan Bittner odešel do mužského týmu ATT Ivestments, Jan Podařil zamířil do Itálie a Lukáš Sedlák do Elkovu. Z opor zůstává Štěpán Zahálka, který bude jedním z lídrů týmu, nahoru z kadetů šli Matěj Piták a Lukáš Raška, všichni tři jsou členy kádru české juniorské silničářské reprezentace. Do týmu nově přišli Jakub Malý, biker Filip Saidl a Jakub Kočvara, z loňského týmu zůstal Matěj Procházka, osmým členem bude dráhařský reprezentant Albert Rauschert, s týmem se bude připravovat také dráhařská juniorská reprezentantka ČR Adéla Pitnerová.

„Podařilo se nám opět poskládat velmi kvalitní mančaft, který by mohl patřit na čelo juniorského pelotonu. Budeme se snažit uspět v Českém poháru. Vrcholy budou kvalitou rostoucí závod West Bohemia v Plzni, dále Závod míru juniorů v Terezíně, a samozřejmě mistrovství republiky. Kluci patřící do reprezentace se budou snažit si vyjet na přípravných závodech účast na světových pohárech, na kterých budou mít šanci porvat se o finální nominaci na mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, které se jedou v září,“ řekl trenér a manažer olomouckého týmu Mapei Merida Kaňkovský Jiří Kaňkovský.

Tým kadetů budou tvořit Jakub Tesařík, který loni coby prvoročák vyhrál Český pohár, dále bratři Adam a Martin Ichové přicházející z Rakovníku. Sedmičlenný tým kadetů pak doplňují čtyři začínající cyklisti.

„Máme silný tým, jednou z velkých opor bude Kuba Tesařík, který bude obhajovat vítězství v Českém poháru, budeme se chtít prosadit i na tradičně velmi silně obsazeném, a hlavně kvalitním etapáku v Jevíčku na Závodě míru nejmladších,“ zmínil první metu kadetů Jiří Kaňkovský.

Přípravu začnou olomoučtí cyklisté v domácích podmínkách, dojde i na zahraniční kempy. „Zahálka, Raška a Piták se chystají s reprezentací na soustředění na Mallorcu, další část týmu pojede na Kanárských ostrovech, vrcholem přípravy pro juniory a kadety bude tradičně v březnu Chorvatsko. 24. března už je první závod VC Hlohovec, na který se moc těšíme,“ doplnil k přípravě Jiří Kaňkovský.

Jeho tým může absolvovat sezonu i soustředění díky podpoře sponzorů. „Výrazně nám přispěli tradiční sponzoři, dále pak i Olomoucký kraj a město Olomouc. Bez nich bychom to nezvládli a moc jim za pomoc opět děkujeme,“ dodal Kaňkovský. Olomoucký a bělkovický patriot se na sezónu těší, protože kvalita zázemí i soupeřů se zvedla. „Loni jsem byl velmi spokojen s tím, jak byly závody zajištěny, pokud jde o bezpečnost závodníků, ale taky, že se kvalita juniorského a kadetského pelotonu hodně zvedla. Každý závod se jel naplno, bylo tam vždy 15 lidí, kteří mohli vyhrát. V tomto se to oproti předchozím ročníkům dost zlepšilo, tak věřím, že to i letos půjdeme cestou kvality a závodění všech týmů.“ Co Kaňkovského mrzí, je slabší zájem o cyklistiku ze strany úplně těch nejmladších kluků. „Bohužel cítíme, že zájem těch nejmladších o tento tvrdý sport klesá, nevím, proč tomu tak je, ale obávám se, abychom další roky měli talenty kde hledat.“

