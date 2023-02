OBRAZEM: Američtí fotbalisté uspořádali ples i s Kameronem

/FOTO + VIDEO/ Tři roky museli vinou „covidových“ komplikací vyčkávat, ale stálo to za to. Klub amerického fotbalu z Hané Přerov Mammoths v sobotu uspořádal druhý reprezentační ples. Dočkali se tedy nejen fanoušci týmu či kapely Kameron, která to rozjela na podiu, ale také samotní Mamuti. Ti vyvolení totiž převzali ceny pro nejlepší hráče za uplynulé tři ročníky nejvyšší soutěže.

II. reprezentační ples Přerov Mammoths, americký fotbal | Video: Deník/Ivan Němeček