/FOTOGALERIE/ Znovu se postarali o reklamu na tuzemský americký fotbal. Druhý duel přerovských Mamutů v sezoně a první ligový před televizními kamerami nabídl československé drama. Přerov v něm porazil Nitru Knights 39:34.

Snapbacks liga amerického fotbalu: Přerov Mammoths - Nitra Knights | Foto: Petr Tvaróg

„Bylo to vyhrocené skoro stejně jako minulý rok, kdy to také skončilo rozdílem jednoho skórování a rozhodovalo, kdo udělá méně chyb,“ ohlížel se hlavní kouč Mammoths Radim Dohnal.

Touchdowny Smolíka s Havlíčkem sice daly Hanákům rychlé vedení, k výbornému výkonu se ale rozehrával také hostující quaterback Boris Bútora. Po jeho pasech na Bíra bylo v úvodu druhé čtvrtiny srovnáno.

„Myslím, že se na českých trávnících momentálně nevyskytuje lepší quaterback, než je Boris Bútora. Zaměřili jsme se na něj, chtěli jsme ho dostat pod tlak, ať vytváří chyby,“ zmínil Radim Dohnal.

Spoluhráče ale dobře zásoboval i přerovský mozek ofenzivy Michal Stoklásek. Touchdown Kubeše a field goal Večerky znamenaly vedení 24:14, které však do poločasu korigoval po dalším pasu Bútory Horník.

Stejná dvojice se ve třetí čtvrtině postarala o obrat ve skóre (24:28), jenže Matěj Kubeš se rozhodl, že si v neděli dojde pro pomyslný hattrick. Dvěma dalšími touchdowny poslal Přerov do vedení 36:28.

Ve čtvrtém dějství domácím pomohl tříbodový field goal Miroslava Večerky i první interception americké posily Hanáků Tyrona Clarka. Snížení Nitry v závěru na konečných 39:34 již naštěstí pro Hanáky nic neřešilo.

„Nitra má fakt skvělý útok. I když to tak nevypadá, tak klobouk dolů před naší obranou. Několikrát nám dala skvělou pozici,“ chválil Radim Dohnal. „Máme asi nejvíce hráčů v historii klubu a na hřišti to jde vidět. Můžeme si dovolit nasadit do special teamů střídající hráče a ten fotbal pak vypadá úplně jinak, protože nám vytváří skvělé možnosti na hřišti,“ dodal.

Mamuti tak po úvodní prohře s Bratislavou druhého slovenského soupeře dokázali porazit a připsali si první triumf sezony. Jedinou kaňkou zůstává zranění dvoumetrového Františka Kubíka.

Další utkání odehrají v neděli 23. dubna opět doma proti Rytířům, tentokrát těm ze Znojma.

I. A třída, sk. B: Bělotín jde za postupem, v Beňově sedm gólů za poločas!

Přerov Mammoths – Nitra Knigts 39:34 (14:7, 10:14, 12:7, 3:6)

Body: Kubeš 18, Večerka 9, Smolík 6, Havlíček 6 – Bíro 12, Horník 12, Lazorik 6, Lörincz 4. Diváci: 220.