„Určitě se to bude nést ve stejném duchu jako ten domácí zápas. Rozdíl bude pouze v tom, že to bude ještě větší peklo. Kynžvart má totiž skvělé fanoušky. Bude to tedy těžké, ale my tam jedeme vyhrát,“ říká odhodlaně olomoucká pivotka a pokračuje: „Myslím, že během jednoho týdne už není příliš co ve hře měnit. My, a určitě i ony, se dívaly na ten zápas na videu a teď už to bude čistě jenom o tom, kdo se lépe vypořádá s tlakem.“

A jaká je před nejdůležitějším zápasem sezony v kabině Zor nálada? „Aktuálně je velmi dobrá. Všichni máme před sebou jen a pouze jediný společný cíl, kterým je zisk medaile. A tomu podřizujeme skutečně všechno. Tak například tam pojedeme již dnes, abychom se mohly v klidu připravit. A myslím si, že pokud budeme hrát jako v prvním zápase a budeme i proměňovat šance, tak by se to mělo podařit,“ hlásí bojovným hlasem.

Od prvního zápasu uběhl již týden. Na co se Hanačky na trénincích zejména zaměřovaly? „Hlavně na proměňování šancí a také na bránění jejich pivotky, která nám dělala největší problém. Slabina naší střelby spočívá v tom, že u ní příliš nepřemýšlíme, nedíváme se na brankářku a házíme míč pouze co nejrychleji směrem na bránu. A to jsme se snažily nějakým způsobem změnit,“ vysvětluje.

Olomoučankám navíc hraje do karet i jedna věc, která v této části sezony není vždy úplně samozřejmá. A tou je zatím bezproblémové zdraví. „Na to, že je konec sezony, se nám zranění zatím vyhýbají. Do Kynžvartu tedy jedeme v plném počtu,“ říká spokojeně.

Pokud by se to olomouckým hráčkám skutečně podařilo a získaly by vytouženou medaili, stalo by se tak po dlouhých pěti letech. Tehdy získaly taktéž bronzovou medaili, když se jim podařilo porazit v sérii na dva vítězné zápasy 2:1 ostravskou Porubu. „Docela dost si to uvědomuji. Byla jsem před těmi pěti lety totiž u toho a chtěla bych ten pocit zažít znovu,“ uzavřela Nikola Jansová.

Rozhodující zápas o všechno začne v Kynžvartské Víceúčelové hale Milana Prokeše v sobotu 21. května od 17 hodin.