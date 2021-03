V úvodních vteřinách domácího duelu s Pražankami vyzkoušely hostující hráčky brankářku Frankovou hned několikrát, všechny ale neúspěšně. Na druhé straně však ve čtvrté minutě napřáhla na půlce Pešavová a její střela proskotačila až do spodního růžku brány Bohemians. Soupeřky přišly s odpovědí vzápětí, když po jednoduché akci posunula Kadidlová míček za záda padající Frankové a o pět minut později šel pražský tým dokonce do vedení po zásahu Bímové.

Od tohoto gólu už úřadovaly hráčky Olomouce. Ve čtrnácté minutě posunula Střídová z rozehrávky lehce na Barvíkovou, která, soudě dle jejího výrazu, překvapila gólem o tyč i sama sebe. O pár minut později poslala Fleischmannová přesnou přihrávku na Pešavovou, která svým druhým zářezem zařídila opětovné vedení. Minutu před koncem ještě upravila čísla na světelné tabuli Hašová nekompromisní střelou pod horní tyč v přesilovce. Po první třetině tak odcházely hráčky do šaten za stavu 4:2 pro domácí.

Druhá část nabídla ze startu rychlou hru, avšak notně rozkouskovanou fauly. Výraznější moment přišel až v šesté minutě, když Peterková nahodila ramenem Minářovou na hrazení. Rozhodčí tak domácí útočnici poslali na trestnou lavici na pět minut, což znamenalo dlouhý a souvislý tlak na bránu Frankové. Ten domácí hráčky sice ustály, ale jen o chvíli později musela hrát Olomouc opět ve čtyřech. Ani vyloučení Střídové Klokanky nepotrestaly. Až v závěru přiblížila hostující hráčky k vyrovnání Loudová. To si ale nenechala líbit Barvíková, která minutu a půl před koncem prostřelila bekhendem vše, co jí stálo v cestě, a zvýšila stav na 5:3.

EMOTIVNÍ TŘETÍ TŘETINA

Emocemi nabitá poslední část přinesla nejen mnoho vyhrocených osobních soubojů, ale i hodně vstřelených branek. Hned v první minutě poslední části posunula Bočanová zpoza brány nenápadnou přihrávku na Loudovou, která přiklepla na bližší tyč. Když později po zmatcích v obraně srovnala kapitánka Poláková, bylo na drama zaděláno. Jen o něco později si Palinková vykoledovala svým přímočarým sólem faul. Po několika pohledných, ale neúspěšných kombinacích našla až v samém závěru početní převahy Hašová Suchánkovou, která prolomila svou střeleckou smůlu. Hubené vedení musela ještě několikrát zachraňovat Franková. Klid na hokejky Hanaček přinesla aspoň na chvíli Kacelová, když po zemi prostřelila Červovou. Pražské naděje o chvíli později Poláková ještě oživila. Zcela nehlídaná si připsala druhou trefu v utkání.

O zajímavé okamžiky neměla nouzi ani jedna z brankářek. Zatímco Červová poslední tři minuty pendlovala z brány na střídačku, Franková odnesla souboj hráček těsně u brankoviště nejspíše pošramoceným kotníkem. Důležité poslední vteřiny šikovně ušetřily Hašová s Peterkovou a Olomoučanky se tak mohly radovat z těsného vítězství 7:6. Oslavy však zastínil nesportovní souboj v poslední vteřině, když Peterková pocítila hněv hostující kapitánky a skončila na zemi za mantinely. Právě Polákovou pak musela rozhodcovská dvojice odtrhávat od Frankové, aby nedošlo k vážnější fyzické potyčce.

BITVA V BOLESLAVI

Skóre nedělního zápasu otevřela razantní střelou Hašová už v desáté minutě. Vyrovnaná, ale divoká a neučesaná hra vyústila ve vyloučení na obou stranách. Toho využila boleslavská Janatková a srovnala na 1:1. Nerozhodný stav přetrval až do konce třetiny a nic na tom nezměnily ani šance velmi aktivně hrající Hašové, ani přesilovka domácích, ve které musela Franková zasahovat maskou.

Do druhé části nastoupily hráčky Olomouce v červené, místo bílé. Skoro by se dalo říct, že nová barva probudila v hráčkách na obou stranách větší agresi. Místo gólů totiž začaly sbírat trestné minuty. Hned ve třetí minutě začala trestnou lavici zahřívat boleslavská Machačová. Hned poté jí vystřídala za vysokou hůl olomoucká Zacpalová, když nešťastně promáchla a jen o dvě minuty později následovala domácí Pivoňková. V půlce třetiny došlo také k ostré konfrontaci mezi Hašovou a Urbanovou, které si také připsaly každá po dvou minutách do statistik vyloučení. Ovšem hned z buly vybojovala balonek Sigmundová a šikovně přenechala Suchánkové, která nekompromisně zavěsila. Jenže po třiceti vteřinách bylo skóre znovu nerozhodné, když Švejdová střílela z bezprostřední blízkosti. A když se ve třinácté minutě ocitla Urbanová sama před Frankovou, stanovila stav po druhé třetině na 3:2.

Ani v poslední třetině nenechalo rozhodcovské duo odpočinout píšťalky a už v první minutě musela opustit palubovku na dvě minuty Peterková. Domácí hráčky ale dobývaly bránu marně. V páté minutě ještě utekla Hašová, ale vyrovnat se jí nepodařilo. Zato na druhé straně napřáhla Vacardová a s přehledem zvýšila na 4:2. V polovině třetí části ještě snížila Suchánková, když dorazila zblokovanou střelu Barvíkové a vývoj zápasu začínal připomínat utkání sobotní.

Hanačky ale zařídily neuvěřitelné drama. Vteřinu před koncem nařídila rozhodčí trestné střílení, když hráčka Mladé Boleslavi zabránila vyrovnání, přičemž se ale ocitla v brankovišti. Pevné nervy pak opět ukázala kapitánka Reimerová a střelou pod horní tyč si v samostatném nájezdu vychutnala brankářku Valečkovou. Následné prodloužení netrvalo dlouho. Útočnice FBS Peterková uloupila míček na polovině, obešla dvě soupeřky a s lehkostí zakončila pod ruku Valečkové. Bonusový bod tak vezla domů Olomouc.

V sobotu odcestují hráčky FBS Olomouc do Brna a v neděli přivítají doma Ostravu.

FBS Olomouc - FbŠ Bohemians 7:6

MITEL Florbalová akademie MB - FBS Olomouc – 4:5p

FILIP VAHALA