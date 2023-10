Olomoucké volejbalistky po výhře na Olympu hostily v rámci třetího kola Přerov. Olomoucký tým od začátku zápasu diktoval tempo hry, agresivním servisem a útokem vyhrál jasně ve třech setech 3:0.

Volejbalistky Olomouce. Ilustrační foto | Foto: Foto: Michal Lakomý

„Zápas nebyl nějak pohledný a byl o chybách na obou stranách. Nám se vždy podařilo v každém setu odskočit a držet náskok. Nicméně vidím u nás ještě spoustu práce a hodně hodin dřiny, abychom se zlepšili a sehráli se," říkal po konci zápasu trenér olomouckých vysokoškolaček Jan Drešl.

Domácí tým šel do vedení 3:1, na podání byla Nowak, Přerov pak srovnal smečovaným servisem Lazárkové. Pak přišla na podání domácí smečařka, Ukrajinka Artyshuk, Olomouc vedla 6:3 a přišel první oddechový čas trenéra hostí Vlčka. Olomouc ale stále navyšovala vedení, po smeči kapitánky Farské a bloku přerovského útoku už vedla 13:7. Za stavu 16:9 si hostující trenér bral druhý time-out. Střídající Oujezdská z Přerova snížila třemi body z podání na 13:17 a hráčky k lavičce si volal také domácí kouč Drešl. Pomohlo to, kapitánka Farská získala čtyři body a Šantovka vedla o osm. Přerov pak střídáním nahrávaček a agresivním podáním Vajdové snížil na 17:23. Smeč Nowak přinesl první setbol a podání Shevkenek přinesl po vítězství 25:17 set domácímu celku.

V začátku druhého setu vedla pořád mírně Olomouc, po ulívce Fedchuk 7:4. Přerov se držel blízko, ale vysoká Artyshuk mu dělala potíže se svými útoky, a tak domácí tým stále vedl o dva či jeden bod. Postupně však Olomouc náskok navýšila na 17:13 a přímým bodem Shevkenek z podání už to bylo 20:14. Hostující hráčky naopak kazily podání a po smeči Artyshuk UP zopakovala výsledek prvního setu, vyhrála 25:17.

Ve třetím dějství VK Šantovka Olomouc UP opět od začátku diktovala tempo hry a první body povolila Volejbalu Přerov za stavu 5:0. Olomouc v hanáckém derby nepouštěla soupeře do hry, po bloku Nečasové při servisu Farské vedla 10:4. Přerov měl potíže s příjmem i útokem Olomouce, při podání Kanaďanky Shevkenek už to bylo 14:8. McClellan pak dvěma bloky snížila a hostující Přerov se chytal šance. Domácí hráčky ale zabraly a vedly zase šestibodovým rozdílem 19:13. Přerov ještě snížil na 16:19, ale dva bloky Nečasové daly Olomouci klid. Zápas zakončila smeč Artyshuk, domácí hráčky vyhrály 25:21 a celý duel 3:0.

„Domácí byli ve všem lepší, hráli jsme hrozně, naše hráčky by se měly zamyslet nad sebou, takto se extraliga nehraje. Já se stydím za náš dnešní výkon. Nebylo tam nic. Nepodávali jsme, neútočili, nečapali, nebránili, asi měly některé už víkend,“ okomentoval zápas i přerovský kouč Radim Vlček.

VK Šantovka Olomouc UP – Volejbal Přerov 3:0 (25:17, 25:17, 25:21)

Rozhodčí: Hladišová, Ištvanech.

Diváci: 250.

Olomouc: Shevkenek, Fedchuk, Nowak, Artyshuk, Farská, Nečasová. Libero: Chaloupková. Střídala: Šotkovská. Trenér: Jan Drešl.

Přerov: Kohoutová, Tinklová, Lazárková, McClellan, Kovačič, Vajdová. Libero: Kulová. Střídaly: Oujezdská, Hůsková, Zatloukalová. Trenér: Radim Vlček.