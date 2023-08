Další velká výzva čeká klub bojových sportů Muay Thai Olomouc. Tentokrát se jedná o jednu z jejich nejmladších bojovnic - jedenáctiletou Michaelu Dostálovou, která se zúčastní svého prvního mezinárodního turnaje. A nebude to jen tak nějaký turnaj, nýbrž hned mistrovství světa v Turecku.

Ilustrační foto | Foto: Petr Pelíšek

„Pro náš klub je to další velký krok, kdy posíláme na vrcholnou mezinárodní soutěž tak mladou bojovnici. Je to skvělá vizitka našeho širokého trenérského týmu, který se točí kolem dětí a také celé rodiny Dostálových za to, jak Míšu podporují a samozřejmě nejvíc samotné Míši, která poctivě maká už řadu let a je vidět, že ji to prostě baví, což je to hlavní," říká šéftrenér olomouckého klubu Tomáš Musil

Michaela má zatím z devíti zápasů bilanci sedmi výher a dvou porážek, z nichž obě soupeřkám už stihla vrátit. Má za sebou jeden mezinárodní duel s polskou soupeřkou z posledního MTO Fight Night. V Turecku to pro ni bude poslední velká akce, na které jí ještě budou zapovězeny údery a kopy na hlavu. V lednu 2024 bude mít totiž dvanáct let a už je mít povoleny bude.

„Je velice těžké sehnat soupeřky v tak mladém věku a váhové kategorii, takže jsme velice rádi, že Michaela může reprezentovat Česko na takové vrcholové sportovní akci a utkat se zase s jinými soupeřkami. Chceme tímto poděkovat i všem našim partnerům, kteří nám na mládež přispívají a díky nimž můžeme Michaele celý tento turnaj uhradit," uzavřel Tomáš Musil.