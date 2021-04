Její maminka během začátků v Žeravicích trénovala ji, tatínek zase bratra Stanislava, oporu mužské reprezentace a stále ještě hráče maďarského Szegedu. Společně chodili na tréninky, rodinné téma u večeře asi bylo jasné. A tahle tradice nevymizela dodnes.

„Voláme si všichni dohromady téměř každý týden přes videohovor. S bráchou se škádlíme. Třeba když teď hrál proti Kielu Ligu mistrů, tak zkoušel kličku jeden na jednoho proti Sagosenovi (jeden z nejlepších hráčů světa, pozn. red.). Samozřejmě se mu to nepovedlo, tak jsme si dělali srandu, že já mám rychlejší nohy a mně by to vyšlo,“ práskla Kašpárková.

Kličkování se ale Magda musela učit až v pozdějším věku. Začínala totiž jako obranářka v národní házené, až po přesunu do mladších dorostenek v Olomouci získávala pořádné ofenzivní základy pro mezinárodní handbal.

A povedlo se. Teď se během posledních let vypracovala v oporu interligové Olomouce. Tým sice opustily některé opory v čele s Markétou Hurychovou, progres ale Kašpárková udělala markantní.„Trenérům nezbylo nic jiného, než aby hrála Kašpárková,“ vtipkuje.

Jenže Magda také změnila svůj přístup k milovanému sportu. „Začala jsem sama chodit do posilovny, ráno si někdy chodím s přítelem zastřílet na halu. To se dřív nedělo. Možná je to i o zodpovědnějším přístupu z mojí strany,“ uznává.

BOJ O MÍSTO V NÁRODNÍM TÝMU

Ze Žeravic to nakonec stejně jako bratr dotáhla až do reprezentace. První pozvánku dostala už před rokem, kvůli státnicím však musela odmítnout. Premiéru si tak odbyla až napodruhé v Polsku, kde naskočila i do dvou přátelských utkání.

Teď je to ale o něčem jiném, Kašpárková se rve o místo pro ostrý dvojzápas se Švýcarskem, který rozhodne o postupujícím na prosincové mistrovství Evropy. První duel je na programu v sobotu v Zubří, druhý v úterý na palubovce soupeřek.

„Bojujeme o to, abychom se dostaly vůbec na lavičku. Ale samozřejmě každá, která tady jsme, na to máme. Záleží jen na trenérovi, koho si vybere. Já bych samozřejmě byla strašně ráda, kdybych mohla jet do Švýcarska, nebo aspoň sedět na lavičce. Už rozcvičky nebo prožitek ze zápasu je úplně jiný než v Interlize,“ zasnila se.

Nominaci se dozví v pátek nebo až v sobotu před zápasem, takže ještě zamaká na kempu, na který přicestovala už v neděli. Děvčata žijí v bublině v Rožnově pod Radhoštěm, trénovat jezdí do Zubří.

„Jsme zavřené na hotelu, nemůžeme vycházet ven. Každá hráčka má svůj vlastní pokoj, musíme mít neustále roušky. S nikým se tady nestýkáme,“ popsala Magda Kašpárková.

Proti Švýcarkám budou Češky v roli favoritek, nic ale nehodlají podcenit. „Jde v jejich hře vidět posun. Švýcarky zkoušejí hru sedm na šest, připravujeme se na to. Uvidíme, čím nás překvapí.“

Na klubové scéně pak Magdu Kašpárkovou výhledově čeká první kolo play-off MOL Ligy s pražskou Slavií. „Věříme si, chtěli bychom přes ni postoupit dál. Pak se uvidí. Každý by si samozřejmě přál nějakou placku, tak uvidíme, jestli se nám to podaří,“ uzavřela reprezentační spojka.