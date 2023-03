„Zápas jsme celkově zvládli dobře. Až na lehký výpadek v druhém poločase jsme jej měli pod kontrolou. Vstoupili jsme do něj s velkou energií, hráli chytře v útoku, sdíleli balon a v obraně jsme Hradec téměř do ničeho nepustili," pochvaloval si kapitán Olomoucka bezprostředně po skončení pozápasové děkovačky.

Zkusíme nahánět Slavii

Díky tomuto vítězství už mají Hanáci na Královské sokoly už skutečně značný náskok. V percentilu vítězství jsou totiž na hodnotě 0,222, zatímco Východočechům se snížila na 0,148. Slavia, která drží druhé postupové místo do předkola play-off, pak prohrála v souběžně hraném utkání s USK a drží tak hodnotu 0,333. Nic tak ještě není v době, kdy zbývá odehrát posledních sedm zápasů, úplně ztraceno.

„Naše práce touto výhrou ani zdaleka nekončí. Utkání zbývá ještě pořád dost a my nesmíme usnout na vavřínech. Může nám to ale pomoct po psychické stránce. Máme slušný náskok na Hradec a můžeme zkusit nahánět Slavii. K tomu ale musíme jít zápas od zápasu a hrát už jen na výhry," burcuje 28letý borec.

Před sezonou klub z Hané vyhlašoval cíle, které se již teď nepodařilo naplnit. Byl mezi nimi přímý postup do play-off nejhůře z šestého místa a také postup ze skupiny v Alpe Adria Cupu. Ani jedno se nepovedlo, což už v průběhu základní části odnesl vyhazovem trenér Miljan Čurovič, kterého nahradil další Srb Tihomir Bujan.

„Je těžké říct, kde se stala chyba. Sezona se nějak vyvíjela, přišly nějaké smolné prohry, nějaké jednoznačné prohry, několikrát se obměnil kádr a jednou i trenér. Nechtěl bych se ale moc soustředit na to co bylo, ale spíš na to co bude," snaží se raději dívat vpřed.

Odchody bolí, Luwane zapadl v pohodě

K lepším zítřkům by měl klubu pomoci i 26letý hráč Luwane Pipkins, který si proti sokolům připsal svou premiéru v NBL a ke konečnému vítězství přispěl 15 nastřílenými body. „Do kabiny zapadl úplně v pohodě. V podstatě stejně jako všichni ostatní kluci, kteří tady přišli během sezony. Dnes navíc jednoznačně ukázal, že svou kvalitu má a v budoucnu nám určitě pomůže," pochválil Feštr svého nového spoluhráče.

Na druhou stranu se ovšem museli Bujanovi svěřenci obejít jak bez svého doposud nejlepšího střelce Jonathana Williamse, který jim chybí už čtyři zápasy, tak čerstvě i bez dalšího z tahounů Dominika Heinzla, který posílil o čtvrtfinále bojující Ústí nad Labem.

„Ty odchody bolí. Oba dva byli součástí týmu, trávili tady s námi čas a vytvořili jsme si s nimi kamarádský vztah i mimo hřiště. Sport je ale někdy takový. Přišel místo nich zase někdo jiný," pokyvuje hlavou.

Nyní čeká Redstone série tří venkovních zápasů, na kterou naváže stejně dlouhá série v domácím prostředí. Celou soutěž pak ukončí jejich venkovní zápas na půdě pražského USK.

„Půjdeme do všech těch zápasů tak, jak jsme si to řekli dnes před zápasem. S energií, dobrou obranou a chytrým útokem. Zbývá nám sedm zápasů a jednoduše z nich budeme chtít nasbírat co nejvíce výher," uzavřel Lukáš Feštr na bojovné vlně.