V Prostějově jste měla smlouvu ještě na jednu sezonu. Váhala jste nad nabídkou Olomouce?

Váhala jsem, protože jsem měla v plánu jít studovat do Prahy. Ale když mi přestup do pražského klubu nevyšel, tak pro mě Olomouc byla i z volejbalového hlediska první volba.

Berete jako osobní výzvu přestup do klubu, který má v Česku ty nejvyšší ambice?

Určitě to byl jeden z důvodů, proč jsem sem chtěla přestoupit. A zároveň je to i motivace pro mě. Ráda bych ještě zažila atmosféru Champions League a zahrála si proti nejlepším týmům v Evropě.

Vnímáte tento přestup jako určitou odměnu za minulou sezonu, kdy jste svými výkony táhla Prostějov a patřila jste ve statistikách mezi nejlepší smečařky v extralize?

Ano, jsem velmi vděčná za tuhle nabídku. Minuly rok jsem se cítila v Prostějově na hřišti dobře a moje ambice jsou pomoct svými výkony i v Olomouci.

Jak se ohlížíte za poslední nedokončenou sezonou?

Minula sezona pro mě byla z herní stránky důležitá, protože jsem dopředu věděla, že budu v základní šestce a že budu patři mezi hráčky, které by to měly brát na sebe. Poprvé jsem měla takovou roli v týmu a jsem ráda, že jsem ji snad obstojně zvládla. Za nedokončený ročník jsem zklamaná, protože jsem se samozřejmě těšila na play-off, které je v celé sezoně nejdůležitější. Je to zakončení celého ročníku, ve kterém se může stát cokoliv a já jsem byla připravená bojovat o medaile.

Čtyři sezony v Prostějově můžete hodnotit pozitivně?

Rozhodně ano. Přišla jsem jako mladá hráčka, která se nepodívala na hřiště a prošla zde asi všemi týmovými rolemi. Nejvíc jsem se zde ale asi naučila určitě psychické odolnosti.

Jak jste připravena na tlak a větší konkurenci v olomouckém kádru? Těšíte se na to? Probírala jste už s trenérem Zapletalem svoji roli v týmu?

Ano, o tom, jakou roli bych měla mít v týmu, zhruba vím. A větší tlak, který nás bude během sezony provázet, konkrétně mě žene víc dopředu. Konkurenci beru jako motivaci k osobnímu sportovnímu růstu.

Do Olomouce jdete společně s Nikolou Stümpelovou. Jste za to ráda, protože v Olomouci těch známých tváří, po změnách v kádru, tolik nezůstává?

Za Nikču jsem moc ráda, už v Prostějově jsme si lidsky sedly a jít do nového týmu s kamarádkou je vždy jednodušší. A po změnách v kádru mám z Olomouce bližší vztah ještě s Marťou Michalíkovou, jinak holky asi znát nebudu.

Ze zahraničních posil přicházejí dvě Kubánky, jedna z nich je vám ale známá. Se Sulian Matienzo jste se setkala v Prostějově. Vytvořily jste si spolu přátelský vztah?

Se Suli jsem hrála první rok, co jsem přestoupila do Prostějova. Je to moc milá holka, ale bohužel neuměla moc anglicky, takže žádný bližší vztah spolu nemáme. Ale vzhledem ke kubánskému temperamentu s ní byla vždy sranda a příští sezonu se na ni moc těším.

Bude vám chybět prostějovský kolektiv, protože na hřišti bylo vidět, že jste si vytvořily týmový duch?

Prostějovský kolektiv mi chybět bude. Minulý rok jsme si sedly s holkama výborně, a tím se to přeneslo i do jisté bojovnosti na hřišti. Věřím ale, že v Olomouci si vytvoříme také dobry kolektiv a už se moc těším na začátek sezony.