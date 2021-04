„Za dodržení podmínek by mělo jít sportovat,“ řekl k tomu pro Deník předseda ČUS Miroslav Jansta. Jak přesně budou podmínky vypadat, to se s jistotou neví. Vyloučeno není například testování. Šéf národní sportovní agentury Milan Hnilička měl s ministrem zdravotnictví jednat ve středu. Střídání v čele resortu (Jana Blatného nahradil Petr Arenberger) však setkání logicky odsunulo.

Podle právního oddělení ČUS by mělo platit, že amatérští sportovci mohou od pondělí trénovat v rámci spolkové činnosti. Na venkovních sportovištích skupina do 20 osob, ve vnitřních prostorách 10 osob, ovšem za předpokladu, že sportoviště provozuje právě spolek. Pro samotný sportovní výkon by měla platit výjimka z nošení roušek a respirátorů.

I kdyby vnitřní sportoviště zůstala uzavřena úplně, nezkazí to plány třeba litovelským házenkářům. „Pokud se potvrdí, že se může venku sportovat, tak okamžitě vyrazíme,“ potvrzuje člen vedení klubu a zároveň trenér mladších žáků Radovan Šimek.

„Disponujeme venkovními hřišti, takže bychom toho samozřejmě využili. Pauza je už skutečně dlouhá,“ dodal. Své svěřence ve věku od 11 do 13 let se snaží i tak udržovat ve stálém zápřahu.

„Za dodržení všech podmínek jsme vyrazili třeba na cyklovýlet. I když je to něco jiného, tak se snažíme aspoň nějakou aktivitu vyvíjet. U všech družstev to ale není stejné,“ přiznal.

Aktuální ročník už Český svaz házené odpískal. Soutěže zůstanou nedohrané. Házenkáři se samozřejmě stejně jako v ostatních sportech obávají dopadů dlouhatánské koronavirové přestávky. „Nikdo neví, kolik dětí i dospělých se po takové pauze zpátky ke sportu vrátí. Četl jsem jeden odhad, že může přijít úbytek až 35 procent. Tak doufáme, že to tolik nebude,“ uzavřel.