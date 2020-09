V sobotu se ve Velké Bystřici potkali soupeři s vysokými ambicemi. Domácí trenér Pavel Tkadleček už během léta vyhlásil: „Vnímám výborný výsledek z nedohrané sezony a sílu celé té party, takže říct, že nemyslím na bednu, by bylo asi pokrytecké.“

Jenže nakonec se tým nepovedlo dostatečně posílit. „Až tak úplně nám nevyšly posily, co jsme chtěli. Jedna posila se těžce zranila a asi nebude hrát celou sezonu. Musíme to vybojovat s kádrem, co máme. Měl být mnohem silnější, ale já budu pracovat s tím, co mám. Budeme se o to prát,“ prohlásil Tkadleček po sobotním derby, které skončilo výsledkem 21:25.

Ve velkobystřickém dresu zářil zejména brankář Michal Vydra, nejlepším střelcem byl David Mužík, svůj talent předvedl Dominik Tkadleček.

Domácí ovšem také ukázali velmi tvrdou hru. „Ve střední fázi se mi zdálo, že je to za hranou. V závěru už to bylo korektní,“ hodnotil litovelský trenér Lubomír Krejčíř.

Chtělo by víc trénovat, ví Krejčíř

Kouč Tatranu mohl mít radost z toho, že se jeho svěřenci skvěle oklepali ve chvíli, kdy se domácí dostali po sérii několika branek do vedení.

„Tým je bojovně naladěný, chce vyhrávat a drží při sobě. Na rozdíl od litovelské minulosti byl tým disciplinovaný,“ chválil Krejčíř.

Střelecky tým táhla posila na křídlo Filip Dořičák. Z karvinských hráčů, který jsou v Litovli na hostování, odehrál velmi dobrý zápas David Růža.

Dobře se předvedlo také litovelské mládí – důležité branky vstřelili Marek Vincour, Tomáš Prošvic a Jan Smékal.

Trenér Krejčíř si uvědomuje, že tým by potřeboval ještě o něco víc trénovat. Jenže v amatérské soutěži naráží na limity. „Pokud by bylo možnost víc trénovat, tak by měl tým ještě na víc. Takto, při těch existenčních starostech všech otců od rodin a tak dále, je to asi strop toho, co můžeme trénovat,“ konstatoval Krejčíř. „Posun půjde pomalu, ale věřím, že půjde.“

Tatran Litovel se každopádně může směle řadit k favoritům soutěže. A ani Velká Bystřice nechce zůstat po úvodním neúspěchu zůstat pozadu. „Pořád je cíl bedna, já to neměním a neslevím z toho. Kolektiv na to má. První prohra, to pro mě nic neznamená,“ dodal trenér Pavel Tkadleček.

V sobotu v 17 hodin Tatran Litovel doma přivítá Náchod. Velká Bystřice se ve 2. kole soutěže představí v neděli ve Zlíně.