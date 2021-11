Domácí vstupovali do utkání sice se sérií tří duelů bez vítězství, jenže dvakrát prohráli s celkem, který byl v tabulce před nimi a jednou remizovali. O body za remízu 25:25 navíc obrali vedoucí Michalovce, což se prozatím nikomu jinému v probíhajícím ročníku nepovedlo.

„To byl z naší strany skvělý zápas, ve kterém jsme si sáhli na dno sil, bohužel jsme na něj tentokrát nenavázali,“ popisoval trenér Zory Libor Malínek.

Zlínské hráčky se před duelem krčily na předposledním místě s pouhými třemi body, což pravděpodobně sehrálo roli v přístupu olomouckých házenkářek. „Přistoupili jsme k utkání lehkovážně a soupeře podcenili,“ nechápal Malínek.

V první půli přitom Zora většinu času těsně vedla a v poločase měla náskok jednoho gólu. „Mohlo to být o víc, ale dělali jsme technické chyby a neproměňovali šance,“ glosoval trenér.

Dobře Zora vstoupila také do druhé půle. „Dostali jsme se na odstup tří branek, ale potom jsme neproměnili brejk, abychom vedli o čtyři a tam se to asi zlomilo. Kdybychom odskočili, Zlín by asi odpadl. Takhle dokázal srovnat a ještě se deset minut před koncem dostal dokonce do vedení,“ přiblížil průběh Malínek.

Nakonec musel být rád, že jeho svěřenkyně mají alespoň bod. „Každopádně je to ztráta. Byli jsme favorit a bod se Zlínem, který využil našeho přístupu, je z domácí palubovky málo,“ pokračoval kouč kriticky.

Pozitivem pro Olomoučanky může být poučení do příštích zápasů. „Bylo to moravské derby a zápasy se Zlínem jsou vždycky trošku jiné. Ve finále je ale jedno s kým jsme ztratili. Je jasné, že nám v závěru sezony můžou v tabulce chybět. Potvrdilo se, že jsme tým, který musí do každého zápasu jít naplno,“ uzavřel kouč.

DHK Zora Olomouc - PSG Zlín 24:24 (13:12)

Rozhodčí: Králíček, Letev Diváci: 170. Sedmimetrové hody: 4/4 – 3/3 Vyloučení: 4 – 1

Sestavy a branky:

Olomouc: Haládíková, Polášková – Závišková, Kapsová 2, Sovová 7/4, Kašpárková 1, Roupcová, Machačová 1, Krajčírová 1,Možíšová 1, Hejlová 4, Kuxová 4, Kubálková 1, Kubáčková 2. Trenér: Libor Malínek.

Zlín: Blažková, Jechová, Rafajová – Herbočková 1, Fleková 2, Štipčáková 2, M.Sekulová 6, Gärtnerová 1, Kolářová 5/2. Sekulová 2, Polomíková 2, Sedláčková, Hubová 1, Holincová, Protivánková 2. Trenér: Ivo Vávra