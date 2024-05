Rallyová sezóna pokračovala v sobotu v okolí Slušovic a Podkopné Lhoty druhým podnikem sprinterské série. Na start 29. ročníku soutěže s názvem Síť21 rallysprint Kopná se postavilo celkem 123 posádek a čekalo na ně 170 km se čtyřmi rychlostními testy, které bylo třeba absolvovat dvakrát. Početné jezdecké pole se skládalo z vozů v P2+ poháru, současných i historických vozů sprintsérie a účastníků slovenského mistrovství v rally.

Leher | Foto: Miroslav Ševčík

TEXT: Miroslav Ševčík

Před první servisní pauzou po třech úvodních rychlostních zkouškách byla v čele posádka Adam Březík a Ondřej Krajča na Fabii RS Rally2, když vyhráli dva testy. Krok s nimi držel pouze Dominik Stříteský na stejném voze. Vyhrál druhou zkoušku a ztrácel jen 5,3s na Březíka. Třetí Kostka, také na Fabii RS Rally2, zaostával již o více než 20 sekund.

I dalšímu průběhu závodu dominoval Adam Březík a výhrami ve všech zbývajících zkouškách si zajistil celkové vítězství. Druhý dojel Stříteský a třetí Kostka. Čtvrtá příčka patřila nejrychlejšímu jezdci slovenského mistrovství, Melichárkovi, s vozem Ford Fiesta RS WRC.

První místo mezi dvoukolkami stylem start-cíl obsadil Jan Dohnal na Renaultu Clio S 1600 a historiky vyhrál po odstoupení Neumanna Martin Černý na krásném BMW M3.

Olomoucké závodníky zastupoval opět Petr Leher na Fabii R5, který má v plánu absolvovat celý sprinterský seriál a některé další vybrané závody z MČR. Kopnou ale pro havárii nedokončil. Druhý zástupce Ivan Horák usedl na místo spolujezdce vedle Luboše Konšela. Nestartovali na voze Lada VFTS jako na Valašce, ale přesedli do výkonné Fabie R5. Závod dojeli v P2+ poháru šestnáctí.

„Přechod ze žigulíka do škodovky není jednoduchý. Je potřeba si zvyknout na rozdílný styl jízdy a poupravit také rozpis na rychlostkách. Prozatím se Luboš spíše snaží získat co nejvíce zkušeností a odjet co nejvíce ostrých kilometrů. Soutěž jsme dokončili, takže panuje spokojenost,“ řekl k průběhu závodu Ivan Horák.

Mistrovství ČR v rally má na programu druhý závod již 17. a 18. května v Českém Krumlově a neměla by zde chybět i rodinná posádka Horáků. Sprinty pak pokračují třetím závodem 29. června v Plzni.