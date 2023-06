Letošní Českomoravský pohár v rallye pokračoval o uplynulém víkendu svým druhým podnikem, Podorlickou rally. Slavnostního startu čtvrtého ročníku na náměstí v Opočně se zúčastnilo rekordních 132 posádek současných i historických automobilů. Čekala na ně náročná trať s délkou 273km a s osmi rychlostními testy o délce bezmála 75 km.

Posádka Látal - Blažkovská | Foto: Miroslav Ševčík

Mezi startujícími byly i dvě posádky z Olomouce. Petr Leher s Jiřím Skořepou na Fabií R5 a Marcel Látal s dlouholetou spolujezdkyní Ilkou Blažkovskou na krásném BMW 325i. Pro Petra Lehera není seriál závodů ČMPR v letošním roce prioritou a využil tak možnosti startu především k otestování nastavení vozu před Rally Hustopeče.

V cíli mu patřila třetí příčka v kategorii S1, vypsané pro současné vozy. Marcel Látal startuje v seriálu s výkonným BMW 325i ve skupině H4, určené pro historické automobily s obsahem přes 1600cm3 a jednou poháněnou nápravou. Vedl si zde velmi pěkně a skončil druhý za posádkou Sum – Ševčík, také s BMW E30.

„Závod se nám s Ilkou povedl po všech stránkách. Podařilo se nám na třech zkouškách vyhrát a porazit Marka Suma, což nás velmi potěšilo. Jsme sice dobří kamarádi, ale na rychlostkách bojujeme o každou sekundu. Loni se nám to podařilo pouze jednou, takže jsme rádi za pokrok ve zrychlení," komentoval Marcel Látal průběh závodu

„Pomohlo k tomu určitě i hezké počasí bez deště a nové suché gumy. Ze začátku jsem si pomalu zvykal, ale postupně jsem si více věřil hlavně na brzdách a na časech to bylo vidět. Po vypadnutí pro technickou závadu na kardanu v minulém závode v Králíkách je to určitě povzbuzení do další sezóny. Poděkování za skvělou organizaci dvou závodů během měsíce si zaslouží hlavně pořadatelé a rádi se sem příští rok vrátíme,“ dodal.

Celkovým vítězem čtvrtého ročníku Podorlické rally se stal Petr Zedník s Fordem Fiesta Rally2, který strhl vedení na svou stranu až v poslední rychlostní zkoušce. Na druhé místo odsunul Pavla Gajara s Mitsubishi Lancer Evo V o pouhých sedm sekund. Třetí dojel Lubomír Světínský na Subaru Impreza STi N12.

Pětidílný seriál ČMPR pokračuje za měsíc třetím podnikem v okolí Okrouhlé Radouně, kde na početné jezdecké pole čeká dvoudenní soutěž o délce přes 400km, noční etapou a deseti rychlostními testy o délce přes 100km.