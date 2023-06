MČR v rally pokračovalo o víkendu osmnáctým ročníkem AGROTEC Petronas rally s centrem v Hustopečích. Tato soutěž je u jezdců i diváků velmi oblíbená pro svůj specifický charakter rychlostních zkoušek. Tratě jsou namotané na malém prostoru ve vinicích okolo Hustopečí a je na nich spousta šotoliny.

Petr Leher a Jiří Skořepa. Ilustrační foto | Foto: Miroslav Ševčík

O vedení se přetahoval Václav Pech s Fordem Focus WRC a Jan Kopecký s Fabií RS Rally2. Tato dvojice se podělila o vítězství ve všech dvanácti rychlostní zkouškách a na čele soutěže si třikrát vyměnila pořadí. Na předposlední RZ šel do čela Václav Pech a vedení si udržel s náskokem 2,7s až do cíle. Třetí dojel Stříteský na Fabii R5 s více než minutovou ztrátou na Kopeckého.

Mezi sedmdesátkou posádek, z nichž dojelo do cíle pouze 51, byly i dvě olomoucké. Petr Leher s Jiřím Skořepou na Fabii R5 dokončili soutěž na 26. místě a rodinnou posádku Horáků na stejném voze zastavila havárie v 10. rychlostní zkoušce.

„Rally Hustopeče je krásná soutěž se šotolinovými úseky a nám se tam vždycky líbilo. Jen vzpomínka na letošní ročník nebude moc příjemná. Závodit jsme přijeli s potřebou najet další km a také se postupně zrychlovat. Celá soutěž probíhala v klidu, až na šotolinové úseky ve tmě, kdy jsme museli opravdu hodně zpomalit, protože jsme nic neviděli," popisoval závod navigátor Ivan Horák.

Další medailová sbírka pro olomoucké fightery. Dostálová je navíc mistryní ČR

„Minutové rozestupy mezi posádkami nebyly příliš bezpečné. Kdyby před námi došlo k nehodě, asi bychom na ni v některých místech těžko reagovali. Do druhého dne jsme nově obuli a zkoušeli ještě víc zrychlit. Na top 10 nám chybělo 12,6 sekundy. Vše fungovalo až do posledních 500 metrů před cílem desáté RZ. V levé zatáčce nám na úzké lesní cestě ve sjezdu utekla zadní část vozu a skončili jsme v lese. Oba jsme naštěstí v pořádku, ale oprava bude dost nákladná. Každá zkušenost je dobrá, mechanici auto opraví a my se postavíme na start Rally Příbram 22. července,“ dodal.

Příbramská soutěž se pojede o prázdninách jako třetí díl sprinterského seriálu, který je pro Horáky prioritou. Jeho součástí bude také v září domácí Futures Contproduct Rally Morava.

MČR v rally pokračuje o druhém červencovém víkendu Bohemia Rally s centrem v Mladé Boleslavi.

Text: Miroslav Ševčík