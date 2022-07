„Kvůli tomu jsem začal intenzivněji navštěvovat kliniku NEO Sport, kde na mě dohlíží doktoři Petr Neoral a Jiří Lošťák. Jedná se o dvě olomoucké kapacity v oblasti ramen a kolen. Procházím vyšetřením, aby diagnostikovali můj stav. Zatím jsem dostal kortikoidy do pravého kolena a budeme čekat, co přinesou výsledky,“ pokračoval kulturista.

Přesto je příprava v plném proudu a Patrik Šerý trénuje naplno. „Pouze se vyhýbáme cvikům, které mi způsobují bolest v kolenou. Je důležité, aby se můj stav zlepšil nebo alespoň stagnoval. Bude opravdu výzva dostat se do stoprocentní formy,“ hlásí Šerý.

Ten přijal pozvání na letní dětský den, který má tradici v obci Bělkovice-Lašťany, kde můžete vidět Patrika, jak cvičí s dětmi za doprovodu dětských písní a večer přislíbil exhibiční vystoupení, při kterém předvede své svalové partie divákům.

„Věřím, že se zdravotní stav vrátí do takové podoby, abych mohl co nejlépe reprezentovat Českou republiku a dovezl co nejlepší umístění. Děkuji všem, kteří se podílí na mé přípravě,“ uzavřel Patrik Šerý.

