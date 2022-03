„Nejhorší pro mě byli první tři dny, kdy mě přestalo poslouchat tělo po fyzické stránce a dostavovaly se obrovské bolesti kloubů,“ popisoval kulturista.

Ten příznaky do poslední chvíle nevnímal jako nemoc, ale jako únavu z tréninku. V tomto domnění tak v přípravě pokračoval i přes horečky.

„Nepřipouštěl jsem si, že bych podlehl tak obávané nemoci, jak ji vnímá široká veřejnost v naší republice. Jak jsem se po pár dnech vyhrabal z teplot, tak už jsem byl zase v zápřahu, byť jen na sedmdesát procent výkonu,“ dodal.

Nyní už opět absolvuje dvoufázové tréninky a chystá se na mistrovství Evropy, které se uskuteční 4. května ve španělské Santa Susanně.

„Každý takový výpadek se může negativně projevit v mé finální formě pro závod,“ je si vědom Šerý.

„Vždy ale říkám, co tě nezabije, to tě posílí. Navíc odpočinek během tréninku je pro slabochy,“ potvrdil a jen co to dořekl, chytil činky a opět se s velkým nasazením prokousával těžkým tréninkem, který tak velkému závodu předchází.

„Věřím, že jsem po nemoci opět natolik silný a motivace mě požene dopředu, abych pro Českou republiku, své sponzory i fanoušky dovezl co nejvyšší možné umístění,“ doufá.

Napravit chybu z loňska

Patrik Šerý bude chtít ve Španělsku předvést lepší výkon než naposledy.

Na začátku listopadu loňského roku se totiž v rámci mistrovství světa v Santa Susanně dostal do nejlepší desítky, jenže potom přišla nevídaná chyba v době, kdy měl nastoupit k boji o medaile.

„Byla tam jazyková bariéra a místo toho, abych vzápětí nastoupil na závodní molo, tak jsem se na okamžik vzdálil upravit barvu,“ prozradil tehdy Patrik Šerý.

Tentokrát už si na to určitě dá pozor a bude věřit, že bude minimálně stejně připravený a boj o medaile dopadne v jeho prospěch. „Mrzelo mě to a udělám vše proto, abych letos předvedl co nejlepší výsledky,“ uzavřel.