Dlouho to však vypadalo jinak. Šerého stav se neměnil k lepšímu, ale opětovná magnetická rezonance, kterou podstoupil v závěru loňského roku, ukázala, že poškození není takové. „Díky tomu nechtěli doktoři kolena otevírat,“ potvrdil Šerý.

Olomoucký kulturista Šerý měl kolaps a bojuje s časem

„V tu chvíli už byl na cestě také lék, který byl jednou z posledních nadějí, jak se operaci vyhnout. Vypadá to, že se blýská na lepší časy, protože mi začíná zabírat. Je to výborná spolupráce lékařů a já se můžu postupně vracet k běžnému životu sportovce,“ je spokojený kulturista.

Pokud léčba půjde podle plánu, tak by do půl roku mohly bolesti úplně přestat. „Po dvou až třech měsících by se měly minimalizovat. Pokud doženu sedmiměsíční přestávku, mohl bych reprezentovat na soutěžích ještě v roce 2023 na soutěžích v Americe. Už několikrát jsem si dokázal, že svojí vůlí dokážu jít za hranice možností a tím dosáhnout úspěchů. Snad budu natolik silný abych reprezentoval stejně jako dosud,“ uzavřel Patrik Šerý, který v roce 2022 vybojoval osmnáct finálových medailí.

