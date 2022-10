Těch soutěží bylo poměrně mnoho a jsem rád, že do Česka vozím medaile. Ohledně odpovědi jak to vnímá tělo, to je na delší rozhovor. Mohu jen ve zkratce říci, že bojuji neustále se šlachami a úpony v obou kolenech. Každopádně jsem v dobrých rukou lékařů Petra Neorala a Jiřího Lošťáka. Věřím jim, ve všem, co podstupuji ohledně zdraví.

I přes tenhle zdravotní handicap jste dovezl z IFBB MALTA GRAND PRIX INTERNATIONAL BODYBUILDIND před třemi týdny, cenné druhé místo. Jak vnímáte tenhle úspěch?

Řeknu vám, že je za tím vším obrovská dřina v přípravě doprovázená kolikrát bolestí a neskutečná vůle – touha, nezklamat fanoušky a všechny, kteří mě podporují. Sám se kolikrát divím, že to dávám. Říkám, že jedna věc je vůle, která vás žene jako motor a druhá mít zodpovědnost to dotáhnout až do konce vyhraněného cíle. Ohledně umístění mě to těší, ale je to úspěch celého týmu, který je se mnou pomalu čtyřiadvacet hodin denně. Samozřejmě mám radost, když vím, že jsem splnil očekávání.

FOTO: Úspěch kulturisty Šerého. Z Malty veze stříbro

Jak vnímáte poslední přípravy před odletem na mistrovství světa a své šance na umístění? Myslíte, že tělo nápor tréninků vydrží?

Příprava graduje a trenér Bruno Walter, vymýšlí tréninkové scénáře, jak ukojit tělo a zvednout jeho kvalitu o další stupeň i přes všechna úskalí. Teď je to hlavně o mé vůli vydržet až do konce. Věřím, neboť nic jiného mi už nezbývá, že tělo ještě těch pár týdnů tvrdé přípravy zvládne a pak jsem slíbil všem, že odpočinu a dám pauzu na zotavení. Na umístění vnímám, že vždy je šance velká, ale je to věc pohledu. Nadřel jsem se hodně a nepolevuji, ale to i soupeři. Tuhle myšlenku nechám jiným, pokud to má přijít, tak to přijde. Prostě věřím až dokonce a nikdy neodcházím bez boje. Vždyť jsem tady za Českou republiku a to jsme my, kteří fandíme až do konce. Přejeme si, aby byla naše vlajka mezi ostatními vidět.

Jste připraven dát po závodě tělu relax?

Zdraví, mě nikdy zatím nenechalo ve štychu a i přes veškeré životní pády ohledně zdraví jsem vždy vstal, otřepal se a udělal krok nahoru. Tohle jsou životní výhry - pád, znovu na nohy a pokračovat. Už několikrát bylo řečeno, že tohle neustojím a dívejte zas jsem zde, jsem nezmar. Teď jsem si na sto procent jistý, že dám odpočinek, přece mám milou manželku a lidi, které mám rád jako rodinu a nechci o ně přijít. Děkuji i všem ostatním, kteří mi drží palce až do konce. Pomáhají mi a mé emoce i síla vydržet jsou jejich zásluha.