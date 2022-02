„Nechci nic podcenit, jsem zastáncem tvrdé přípravy a odříkání, které je u tohoto sportu prioritou,“ popisuje.

Náročný program jej čeká na přelomu dubna a května. Jako první by se měl 16. dubna zúčastnit mistrovství Moravy a Slezska mužů a žen v Ostravě, týden nato následuje mistrovství republiky v Kunovicích a poslední dubnový den se představí na GP Velká Bíteš. Tím ale série nekončí. Od 4. do 9. května přijde na řadu mistrovství Evropy IFBB ve Španělsku v Santa Susanně.

Celou přípravu však bude směřovat na vrchol sezony což je IFBB Středoamerické a karibské mistrovství, které je na programu od 27. července do 1. srpna.

Nevídaná chyba připravila kulturistu Šerého o šanci na medaili na MS

„Momentálně je moje příprava ve fázi ukončení objemů, jelikož se blíží tuzemské mistrovské soutěže. Přecházím na dvoufázové tréninky za účelem dosáhnout co největší svalové kvality a tím myslím i hustoty svalů,“ objasnil Šerý.

„Bude to pro mě zásadní a proto přizpůsobuji jídelníček tak, abych srazil kalorie na úroveň takové výše, aby svaly nestrádaly. To znamená jít za hranice možností a věřit, že se tělo v takovém režimu nasazení nezraní během přípravy a vydrží tento zápřah až do doby závodů,“ pokračoval závodník.

Na Barbados, kde se soutěž koná by měl odletět 24. července. „Je pro mě obrovská výzva setkat se a změřit síly se závodníky amerického kontinentu. Pokud vše půjde, jak má, tak je mým cílem první místo, ale ne vždy je souhra načasování taková, jak byste si přáli,“ prozradil.

Olomoucký kulturista Šerý veze zlato z mistrovství evropských zemí

Ještě předtím na něj však bude čekat poslední prověrka, a to IFBB Diamond Cup Česko od 10. do 12. června. Poslední soutěží pak bude IFBB Championship Austria, jejíž termín ale prozatím není znám.

„Budu reprezentovat tak, abych dosáhl na co nejlepší umístění,“ uzavřel Patrik Šerý.