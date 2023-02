Je tak otázka, zda je Patrik Šerý schopný s takovým handicapem docílit dalších úspěchů pro ČR?

„Je pravda, že jsme začali pomalu zatěžovat stehenní svaly. Vše se nám s nízkými váhami daří, ale k dnešnímu dni stále netrénujeme dřepy. Dřep je základem dobrých nohou, ale i přesto věřím, že Patrika připravím tak, aby mohl co nejúspěšněji reprezentovat Českou republiku. Řešili jsme s Patrikem zdraví a je připraven jít do obrovské dřiny a udělat maximum proto, aby nás všechny mohl reprezentovat. Vůle Patrika je nevídaná, on prostě necouvne. Tak jsme začali řešit i jiné tréninkové metody, aby svaly měly změnu a dobře reagovaly na novou přípravu,“ komentuje trenér Šerého Bruno Walter.

„Mohu říci, že bolestí nohou, které mě neustále doprovází při tréninku stehen, začínám ignorovat. Jinak, bych nemohl trénovat. Zatnu zuby a jdu vstříc vizi, kterou si nesu v hlavě. Sám nevím, zdali vůle nebo zatvrzelost mě žene dopředu. Vím, ale jistě, že nechci fanoušky zklamat a slíbil jsem jím, že v roce 2023 vstanu a opět mohou jít všichni se mnou cestou závodů. Je to něco, co když nezažijete, tak se těžko vysvětluje,“ hlásí sám kulturista.

„Navíc mám výborného trenéra i lékaře, kteří mě neustále hlídají, tak proč bych měl zůstat stát, to prostě neumím. Věřím, že cesta bolesti jistě jednoho dne pomine a vše bude, jak má. Jsem svým způsobem zvyklý přijímat výzvy a postavit se jim čelem, to z vás dělá silnějšího člověka. Nikdy jsem nic nedostal jen tak, vždy je za tím obrovská dřina plná překážek, než splníte, co se od vás očekává. Proto jsme si s trenérem řekli, jdeme do toho, co nám síly budou stačit. Moje Marcelka není dvakrát nadšená, ale řekla, ať se děje cokoliv a tvé rozhodnutí ohledně sportu bude rozcházející s mým, tak tě vždy podpořím, jak nejvíce to bude možné,“ uzavřel Patrik Šerý.