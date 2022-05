„Vrátili jsme se v pátek ve čtyři ráno. Spal jsem asi dvě hodiny, mám rozvrtané zuby a trošku mě to chytlo. Bylo to takové narychlo, ale chtěli jsme toho využít. Je to přeci jen jeden z největších závodů,“ přiblížil Jaroslav Kulhavý, který pomohl parťákovi z týmu Česká spořitelna Accolade Marku Rauchfussovi k premiérovému triumfu na Author Šela Marathonu. Sám dojel na třetím místě.

„Bylo to nad očekávání dobré. Ten závod jsme víceméně kontrolovali. Škoda toho závěru, kdy jsem tam v nejprudším místě řešil nějaké problémy s řazením. Kluci mi odjeli a de facto jsem se nezúčastnil souboje o první místo,“ popsal závěr 79 kilometrů dlouhého zápolení s výborně připravenou trasou.

„Počasí nakonec vydrželo, nespadlo to. Víceméně to bylo trošku uklouzané, ale užili jsme si to. Pěkná trať, na téhle nové jsem jel poprvé. Super,“ chválil Kulhavý pořadatele.

Author Šela Marathon 2022. Jaroslav KulhavýZdroj: Deník/Jan Pořízek

V 37 letech už si Jaroslav Kulhavý místa, kam vyrazit na závody, přeci jen vybírá pečlivě. „Mám to relativně blízko. Já už cestování nemám moc rád, abych jel čtyři hodiny závodit přes celou republiku, to už mi moc neříká. Využívám tyhle nejbližší velké závody. Jsem za to rád,“ vysvětlil rodák z Ústí nad Orlicí.

„Chtěli jsme, aby vítězství bylo v týmu, což se nám povedlo. Taky otestovat formu, potrénovat, to se podařilo,“ dodal.

Brazil Ride super, teď domácí Evropa

Za sebou má zatím jeden z vrcholů své poslední jezdecké sezony. Etapový závod Brazil Ride ve dvojici s Markem Rauchfussem společně ovládli. „To bylo super. Teď nás čeká domácí mistrovství Evropy v maratonu, určitě ještě naplánujeme nějaké závody. Je to otevřené,“ zamyslel se Kulhavý.

Prioritou pochopitelně je hlavně světový šampionát v MTB maratonu v Dánsku. Ten je na programu od 17. do 18. září v Haderslevu. „Nebylo by špatné, loučit se medailí,“ přiznala ikona české cyklistiky.

A už dvojnásobný medailista z olympijských her přemýšlel, co bude dělat po avizovaném konci? „Jdu teď týden po týdnu. Když bude držet zdraví, budu se podle toho řídit. Tohle je alfa a omega. V poslední době řeším zuby a tak dále. Je to nepříjemné a táhne se to. Musím se řídit podle toho,“ má jasno.

Že by se nakonec definitivní závěr profi ježdění ještě odložil? Uvidíme.

