V prvním setu udávaly tempo Hanačky, které vždycky utekly do tří až čtyřbodového náskoku a domácí hráčky musely dotahovat. Tímto stylem pak obě družstva došly až do koncovky, ve které se jako prvních dvou setbolů ujaly domácí Šelmy. Ani jeden ale nevyužily, a tak vítězství 28:26 putovalo na olomouckou stranu.

Druhý set pak probíhal úplně jinak. Domácí hráčky šly do rychlého vedení 8:1 a zdálo se, že si kráčí k suverénnímu vítězství. Jejich náskok se pak ale začal rychle rozplývat a rázem bylo skóre vyrovnané 12:12.Postupem času ale své vedení znovu vybudovaly a připsaly si první vítězný set v této sérii v poměru 25:21.

Třetí sada byla dlouho poměrně vyrovnaná. Oba týmy přecházely do několikabodového vedení, aby jej pak to druhé mužstvo smazalo. V koncovce pak Šelmy dokázaly srovnat ze stavu 19:22 na 22:22 a vypadalo to, že by mohly být v psychické výhodě. Nebyly. Vysokoškolačky předvedly tříbodovou šňůru a zvítězily 25:22.

„Úvodní set jsme vybojovali v koncovce, ve druhém nás ale domácí silně zatlačili servisem. Utkání se lámalo ve třetí sadě, v níž jsme dlouho tahali za kratší konec, ale podařilo se nám v závěru vývoj těsně otočit," hodnotil průběh utkání olomoucký kouč.

Tento moment se nakonec ukázal být jako klíčový. Ve čtvrté sadě už totiž hostky dominovaly a dostaly se až do vedení 18:11. Pak sice Šelmy ještě trochu ukázaly drápy, nic jim to ale platné nebylo. Konečný výsledek 16:25 mluvil sám za sebe.

„Brno už pak nenašlo energii na zvrat. Máme druhé vítězství, ale do semifinále postoupí ten, kdo jich bude mít tři,“ uzavřel Martin Hroch.

Třetí a možná již rozhodující čtvrtfinálové utkání tak bude hostit olomoucká univerzitní hala ve čtvrtek 24. března od 18 hodin.

VK Šelmy Brno - VK UP Olomouc 1:3 (-26, 21, -22, -16)

Rozhodčí: Gall, Možnár.

Čas: 98 minut.

Diváci: 100.

Brno: Benediktová, Mikysková, Pluhařová, Širůčková, Nováková, Komárková. Libero: Chevalierová. Střídaly: Podhrázká, Borovcová, Beránková. Trenér: Ondřej Marek.

Olomouc: Šepeľová, Kneiflová, Tinklová, Silva, Blancová, Herdová. Libero: Slavíková. Střídaly: Štimacová, Moscická. Trenér: Martin Hroch.