„Pauzu jsme si nepřáli. Ale situace je taková a je potřeba ji brát s pokorou,“ říká trenér hanáckého celku Lubomír Krejčíř.

Zkušený stratég své svěřence chválí, i když by je rád viděl častěji na tréninku. Házenou však musejí skloubit se svým zaměstnáním, případně studiem. „To jsou problémy, které si profesionální sport nedovede moc představit,“ popisuje Krejčíř.

Poslední zápas jste odehráli předchozí víkend proti Strakonicím (25:24). Jste rádi, že jste tento šlágr stihli ještě před pauzou?

Těch šlágrů bylo víc, hlavně tím myslím derby ve Velké Bystřici v prvním kole. Souboj se Strakonicemi byl záležitostí o tom, zda se dokážeme udržet v absolutní špičce první ligy, nebo ne. Domácí hřiště by mělo být nedobytnou základnou pro soupeře. Strakonice s ambicemi postupu do extraligy určitě takového soupeře představovaly. Ano, jsme velice rádi, že jsme utkání odehráli a jsme velice rádi, že jsme vyhráli (usmívá se).

Bohužel u toho nemohli být fanoušci.

To je pravda. Ale náš klub v poslední době zařizuje kvalitní komentované přenosy, takže naši fanoušci měli možnost utkání vidět, byť nám nemohli pomoct přímo v hale.

Jak moc vás vzhledem k vítězné sérii štvalo, že nastala vynucená pauza? Jak velká je to komplikace?

Pauzu jsme si nepřáli, na druhou stranu já nemám rád výkřiky „my chceme hrát, my musíme hrát“. Trošku mě to zvedá ze židle. Situace je taková a je potřeba ji brát s pokorou, ať už jsme sportovci, restauratéři nebo řemeslníci. Každému z nás to přináší nějaké nepříjemnosti – někomu víc, někomu méně. Přijímáme to tak, jak to je.

Jak momentálně probíhají tréninky?

Zkoušeli jsme vymyslet různé modely, jak bychom se mohli připravovat společně, ale možné to není, protože bychom se chovali protizákonně. Já jsem nechal hráče týden vyloženě odpočinout, protože těch šrámů bylo za první čtyři kola dost. V pondělí jsem jim rozeslal kondiční individuální plány tak, aby se udržovali na dobré úrovni po stránce rychlostní, vytrvalostní a silové. Tak, aby v momentě, kdy nám to situace dovolí, byli schopni se rychle vrátit do herního rytmu.

Trénovat venku se skupinách po šesti nemělo smysl?

Ono se k tomu přidalo i škaredé počasí a tma. Hráče, kteří nejsou profesionálové a mají své pracovní povinnosti, nedostanete na hřiště odpoledne. V práci končí kolem půl šesté a to už je tma. Nemáme umělé osvětlení a za takových podmínek toho moc nevymyslíte. Musíme to nechat na hráčích a jejich individuálních plánech.

Kdy očekáváte návrat do starých kolejí? Máte nějakou prognózu?

Nemám prognózu, jen přání, aby to bylo co nejdříve pryč nebo aspoň v takové míře, že nám to umožní trénink a hru. To je přání. Ale nejsem prognostik ani epidemiolog. V tomto případě hovořím o pokoře a respektování autorit.

Týmu se nákaza vyhýbá?

Pokud to někdo prodělal, tak to nedolehlo na klub. Nic nám hlášeno nebylo. Oficiální embargo na nás nedoléhá. Samozřejmě v kádru byly různé virózy, byla tam i karanténa z titulu setkání s nějakým rodinným příslušníkem. Ale nevím o ničem velkém.

Jak hodnotíte individuální výkony kmenových hráčů Tatranu v úvodu sezony?

Co se týče litovelských hráčů, tak podmínky pro trénování jsou u nich nejsložitější. Mladí hráči budují své postavení ve školách nebo v nových zaměstnáních. Jejich docházky na tréninky jsou tím asi nejvíce omezené. Bohužel. Měli by to být hráči, na kterých by měla stát budoucnost litovelské házené a nejsme spokojeni s tím, jaké podmínky pro trénování a možnosti má třeba takový Protivánek nebo Coufal. Ti mají obrovské herní předpoklady pro extraligu, ale tréninkový objem nemají naplněný tak, jak bych si představoval. Podmínky si vytvořil a udělal velký progres Marek Vincour. Z něj se stává platná spojka v první lize mužů. Za Litovelského beru už i Frantu Geista, který je oporou týmu. Výborně se v sezoně jeví i Tomáš Prošvic, byť není odchovancem.

V čem je zakopaný pes u hráčů, kteří se na trénink nedostanou v potřebné míře?

V existenčních starostech, protože z těch, co jsou studenti, řada studuje mimo Olomouc a nemohou dojíždět na všechny tréninky. A řada zaměstnání dnes nekončí o půl třetí, hráči pracují na směny nebo končí večer. Máme tam vojáky, kteří chodí do služby, máme i další státní zaměstnance. Dále pracovníka realitní kanceláře, kterému když pískne zákazník, tak musí být nastoupený. To jsou problémy, které si profesionální sport nedovede moc představit. Ve výkonnostním tohle neřeší jen házenkáři, ale všechny sporty.

A jak se povedl úvod sezony hráčům, kteří jsou v Litovli na hostování nebo novým posilám?

Na prvním místě musím jmenovat Filipa Dořičáka, který se stal Litovelským a je opravdovou oporou. Levé křídlo tohoto parametru v Litovli dlouho po hřišti neběhalo. Dalšími opravdovými oporami, které jsou u nás už druhou sezonou, jsou David Růža a Nicolas Noworyta. Ti jsou na hostování z Karviné a mají dostatečný objem kvalitního tréninku v extraligovém týmu. Jinak ale musím pochválit i starší hráče.

Ano?

Ondra Kawulok, Míša Havlíček nebo Zdeněk Kuchař, který šel významně nahoru na závěr kariéry a podává velmi spolehlivé výkony, stejně jako David Barabáš. Oba brankáři – nový Dan Bartoň, odchovanec karvinské líhně, který se přestěhoval do Šumperku, a Honza Juráš jsou oporami týmu. Nechtěl bych na nikoho zapomenout, protože pokud někdo problémy má, tak je to z důvodů, že skutečně nemůže plně absolvovat celý tréninkový proces.

Pro vás tedy dobré zprávy, když všichni hráči odvádějí své maximum?

Dělají to, co můžou. Náš současný model A-tým plus juniorka je velmi přijatelný. Na tréninku nemáme problém, nešli jsme pod dvacet lidí, což je velice dobré. Důležité je, že rozhodující hráči docházkové problémy nemají, nebo tyto problémy nejsou tak zásadní.

Bude složité naskočit zpět na vítěznou vlnu, až se soutěž znovu rozjede?

Nebude to jednoduchý úkol, ale už jsme jej jednou zvládli a navíc to tak mají všichni. Musíme se připravit, abychom do toho vletěli a vrátili se na tu výkonnost. Je možné, že se začne hrát až po Vánocích, ale může se stát, že nám umožní hrát dřív. To nikdo neví, ale jakmile se tak možnost otevře, tak chceme být okamžitě na palubovce.

Litovel v první lize:

Házená Velká Bystřice – Tatran Litovel 21:25

Tatran Litovel – TJ Náchod 33:15

Sokol Vršovice – Tatran Litovel 25:36

Tatran Litovel – ČZ HBC Strakonice 1921 25:24