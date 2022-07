České šampionky. Krejčíková se Siniakovou ovládly čtyřhru na Wimbledonu

Jediným grandslamem, který hvězdné duo neopanovala je US Open, French Open vyhrál deblový pár roku z let 2018 a 2021 dvakrát, k tomu letošní výhra na Australian Open a teď podruhé zisk oblíbeného Wimbledonu. „Byla pro nás čest a privilegium tady hrát. Mísí se v nás spousta emocí,“ neskrývala dojatá Siniaková.

Potkávají se jen na kurtech

Je to paradox. Dvě úspěšné tenistky, kterým to na kurtech tolik šlape, mimo ně ale spolu tráví naprosté minimum času. „Mimo kurt se úplně nepotkáváme. Každá si jede trošku svůj život. Každá jsme z jiného města, takže se vždy těšíme na rodinu a pobýváme doma. Mimo tenis to není tak, že bychom byly nejlepší kamarádky. Ale snažíme se nějak udržovat kontakt, protože spolu přece jen hrajeme čtyřhru,“ uvědomovala si v rozhovoru pro Deník před necelým rokem Siniaková.

Možná ale právě to je recept k úspěchu. Dvě hráčky, které jsou naprosto odlišné, a právě proto se tak skvěle doplňují. Ledově klidná a techničtější Krejčíková, oproti ní velmi emocionální a agresivně hrající Siniaková. „Já jsem určitě víc emocionální a upovídaná. A to si myslím, že oproti ostatním upovídaná nejsem. Bára má ráda svůj klid a pohodu. Když se pak člověk soustředí i na singl, tak tam není příležitost, abychom se scházely a viděly. Každá si držíme svůj program a pohodu,“ přemítá Siniaková.

Rodačka z Hradce Králové patří k těm hráčkám, které často dávají najevo i negativní emoce, přesto jí to podle parťačky Krejčíkové pomáhá vypustit potřebnou páru a bojovat o další míčky. „Katka na kurtu vypadá, jak je hrozně negativní, ale uvnitř se nevzdává. Rve se o každý balon a nic nedá zadarmo, tohle se od ní neustále učím,“ složila Krejčíková poklonu své kolegyni.

Vítězství přihlížel Souček s Coufalem

Finále čtyřher bylo pod drobnohledem řady sportovních osobností, k úspěchu populární české dvojici gratuloval legendární tenista Jan Kodeš či dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek. „Gratulace našim holkám,“ napsal trojnásobný grandslamový vítěz Kodeš ke společné fotce s Krejčíkovou a Siniakovou.

Osobně se vydali finále sledovat v Anglii populární fotbalisté Tomáš Souček a Vladimír Coufal, kteří úspěšně hájí barvy londýnského West Hamu. Kromě úspěchu Krejčíkové se Sniakovou viděli i finále mužské dvouhry. „Poprvé ve Wimledonu. Pro mě nejlepší sportovní akce mimo fotbal. Splnilo to moje očekávání. Těším se na to zase příští rok. Skvělá show v mužském finále a ještě větší radost z ženské čtyřhry s českou výhrou! Skvělý den a holkám velká gratulace,“ neskrýval Souček na sociálních sítích silný zážitek.

Bouzková v žebříčku polepšila o pět míst, Plíšková vypadla z elitní desítky

Po kratší pauze čeká tenisty betonová část sezony, která vyvrcholí americkým US Open, které je posledním grandslamem, jež chybí v bohaté sbírce trofejí Krejčíkové se Siniakovou. „Místo na trofeje se najde vždycky, po posledním vítězství na French Open jsem už neměla místo ani na tento pohár, ale to se nějak vymyslí, “ řekla po triumfu v Londýně s úsměvem Siniaková.

