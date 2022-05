Kam za sportem? Derby v krajském přeboru, nohejbal či baseball

Jelikož jsou v tomto dvojzápase olomoucké Zory v pozici jasných outsiderů, mohou jít do odvety naprosto s klidnými hlavami a jediné, o co se mohou pokusit, je nějaké překvapení.

„K tomu prvnímu zápasu něco jsme si už něco řekli. Holky cítí, že to nebylo vůbec špatné a rozhodně to nebyl propadák. Samozřejmě, Most vede o pět branek a obracet se to bude opravdu jen těžko. My tam ale chceme odehrát vyrovnanou, důstojnou partii," říká odhodlaně.

Další výhodou hracího systému play-off MOL ligy je také to, že jsou mezi oběma zápasy hned týdenní rozestupy, a tak se celky mohou v klidu zaměřit na věci a herní prvky, které jim v tom předchozím zápase úplně nevyšly.

„Na trénincích jsme se hodně zaměřili na obranu, která nám v prvním zápase, a hlavně v první půli, dělala velký problém. Dále to také bylo proměňování šancí a hra v přesilovkách. Díky převaze v těchto herních disciplínách si Most minulý týden vypracoval rozhodující náskok," popsal hlavní aspekty prohry šéf olomoucké střídačky.

U mnoha týmů bývá často zvykem, že když se vydávají na důležité utkání někam dál, tak jedou už o den dříve. Nic takového se ale v Olomouci nekoná. „Pojedeme až v sobotu. Je to tak u nás zvykem. Dřívější cestou bychom to řešili možná, kdyby se hrálo v dopoledních hodinách," vysvětluje.

A jak se chce tým z Hané vypořádat s již tradičně velice bouřlivým mosteckým prostředím? „Nehrajeme tam poprvé. Prostředí tam bývá bouřlivé vždycky. I v základní části. Házené samotné to ostatně může jenom prospět. Myslím si, že to i naše holky může trochu nabudit. Vyplašené z toho rozhodně nebudou," uzavřel Libor Malínek.

Zápas začne na palubovce Mostecké sportovní haly v sobotu 7. května od 17.15 hodin. V přímém přenosu ho nabídne i stanice ČT Sport.