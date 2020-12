„Se Slavií to jsou derby, vždy je to trochu vyhrocené,“ usmíval se kouč Malínek po překvapivě vysoké výhře 33:25.

Už od úvodních minut bylo na olomouckých házenkářkách vidět obrovské odhodlání velký závěrečný zápas roku zvládnout.

Proti druhému týmu tabulky ukázaly hráčky domácího týmu kvalitu. Velkou výhodou je široký kádr, kterým trenér Malínek disponuje.

„Je tomu tak již od začátku sezony a je to dobře. Když některá hráčka vypadne, je okamžitě připravena náhrada. Dorostenky zaskočily už v minulých zápasech, díky tomu je stále 17 nebo 18 hráček k dispozici a to je výhoda tohoto družstva,“ popisoval Malínek.

Povedlo se tak nahradit i dvě aktuální absence – nastoupit totiž nemohla křídelnice Martina Přikrylová, která se zranila na reprezentačním kempu, a tvůrkyně hry Jarmila Trumpešová. „Má dlouhodobě zraněný kotník, ale už by se do toho měla pomalu dostávat,“ hlásil Malínek pozitivní zprávy. „Chtěl bych zaklepat, že zranění zatím tolik nepřicházejí, jako tomu bývalo v předchozích sezonách. Zatím je to v pohodě.“

Již v minulých zápasech se blýskly talentované dorostenky Claudia Roupcová a Klára Žůrková, proti Slavii zahrála výborně na křídle Klára Kubálková, která dala dvě branky.

„Byl to křest ohněm. Máme dvě klasická křídla – Terezu Fryčákovou a Denisu Krajčovičovou. Museli jsme to trochu oživit a Klára se toho chopila dobře,“ chválil kouč. „Každopádně věřím, že na první lednový zápas už budeme zase v plné síle.“

Trenér na telefonu

A kompletní je olomoucký tým konečně i z pohledu trenérského štábu. Libor Malínek totiž z důvodu karantény chyběl u třech zápasů.

„Před domácím utkání s Plzní jsme šli na povinné testy a tam mi zjistili, že jsem pozitivní, i když jsem neměl vůbec žádné příznaky. Byl jsem z toho trošku vyjevený a překvapený, ale bohužel jsem musel držet desetidenní karanténu,“ vracel se Malínek k nezvyklé události.

„Zrovna během té doby se odehrála tři mistrovská utkání – Plzeň, Most, Hodonín. Ale až na Most, kde jsme propadli, se zápasy zvládly a získaly se povinné body,“ těšilo Malínka.

Ten si užil pořádné nervy, i když ani nebyl v hale.

„Sledoval jsem to na internetu. Byl jsem na telefonu a předával poznatky. Masér to pak tlumočil asistentovi. Tohle jsem ještě nezažil, ale všechno je jednou poprvé,“ pousmál se.

Olomoucký kouč doufá, že se jeho tým představí na domácí půdě znovu 9. ledna.

„Jak ale vidíte, všechno se mění ze dne na den. Mělo by se začít doma s Dunajskou Stredou. Odehrajeme to, pokud přijede slovenská strana. Ale může se to změnit, takže budeme čekat, co nastane. Zvláštní doba,“ konstatoval Malínek.

„Bez diváků zápasy sice nejsou to pravé, ale hlavně ať se hraje,“ vyslovil jasné přání.

Jeho svěřenky se nyní vydají na vánoční svátky za svými rodinami. Ještě před koncem roku se ale sejdou v hale. „Ve středu se holky rozjedou domů. Od pondělí do Silvestra budeme opět trénovat. Pak nastane příprava na zápas. Pokud se uskuteční,“ dodal kouč.