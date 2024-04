Olomoucké florbalistky si po základní části ženské ČEZ Extraligy připsaly umístění na čtvrtém místě v tabulce. Do čtvrtfinále pak schytaly střešovický Tatran, kterému podlehly v šesti zápasech. „Držíme se sloganu, že tým je nejsilnější jako jeho nejslabší hráčka," říká trenér Olomoučanek Radek Řehák.

Florbalistky FBS Olomouc. | Foto: Michal Struž

„Té skvělé základní části si opravdu hodně vážíme. Je to důkaz toho, že se náš tým posouvá kupředu jak výsledkově, tak i herně. Je to i určitá vzpruha pro hráčky i realizační tým, že to, co děláme, nese kýžené ovoce. A samozřejmě je to důležité i pro klub jako takový, protože se tím více zviditelní,“ říká olomoucký lodivod Radek Řehák.

Ač se to může zdát jako poněkud nelogické, ve florbalu stále převládá systém, kdy play-off není losováno podle toho, jak jednotlivé týmy skončily v tabulce, ale první čtyři týmy si svého soupeře vybírají z druhé čtyřky postupujících. A jelikož byly Hanačky čtvrté, musely se spokojit s tím, co na ně vyšlo. A to byl Tatran Střešovice namísto pátého celku, kterým byli Bulldogs Brno.

„My jsme s tím počítali. Jak už z nějakých zvěstí, tak z herních kvalit jednotlivých týmů. Já jsem velký odpůrce výběru soupeřů a byl bych raději, kdybychom si to rozdali s Bulldogs podle výsledků ze základní části," krčí rameny Řehák.

Jak se ukazuje, dlouhodobá koncepční práce se ženskému týmu z Hané vyplácí a družstvo se posouvá stále vpřed. A pokud by co nejvíce zůstalo pohromadě i do sezony příští, mohli by se možná příznivci těšit na znovuvylepšení dosavadního maxima. Jak ale olomoucký kouč podotýká, nic není zatím úplně jisté.

„Holky budou sice zkušenější, ale my si nejdříve musíme počkat na to, jakou šířku kádru budeme mít. Jsem totiž přesvědčen, že po letošní sezoně bude kolem našich hráček kroužit několik velkoklubů. Jsem docela zvědavý, s jakým kádrem nakonec do sezony vstoupíme. Byli bychom ale sami proti sobě, kdybychom z našich cílů slevili. Takže se budeme chtít znovu pohybovat kolem té první čtyřky,“ snaží se i přes oprávněné obavy udržet pozitivní myšlenkovou vlnu.

Kromě výborného celkového výsledku zaznamenaly olomoucké hráčky v, pro ně, již uplynulé i další zajímavé milníky. V přípravě na ní totiž dokázaly porazit vítěze loňské základní části švýcarské ligy z Zugu a v šestém kole porazit střešovický Tatran poměrem 4:2.

O tři kola později se jim také podařilo zdolat další velikánky českého florbalu, které nyní bojují o postup do finále, z pražského Chodova. „Jeli jsme tam v hodně okleštěné sestavě a dokázaly jsme stejně Chodov porazit," připomíná Řehák a dodává: Dalším takovým momentem byla vítězná vlna na začátku nového roku, která nám dodala nějaké sebevědomí do bojů o první čtyřku. Naposled to byla samotná čtvrtfinálová série, kde jsme dvakrát porazily kvalitní Tatran před fantastickými diváky."

Jak už bylo řečeno, tým se posouvá dopředu díky skvělé koncepční práci. A to nejen v samotném A-týmu, ale i v mládeži. „Doplnili jsme kádr o hodně kvalitních hráček z naší juniorky. Celkově bych řekl, že holky dospívají nejen věkem, ale i jako hráčky. Neřekl bych ale, že jedna hráčka nějak vyskočila více než ty ostatní. Všechny hráčky se posunuly, někomu se samozřejmě sezona vyvedla lépe, někomu méně, ale každá se na našem úspěchu zasloužila. Držíme se sloganu, že tým je nejsilnější jako jeho nejslabší hráčka," libuje si.

„Zapracovat bychom ale chtěli na kvalitnějším držení míčku a vnucování soupeřkám náš styl. A jednoznačně musíme zlepšit hru v předbrankových prostorech, kde si myslím, že nás letos tlačila bota nejvíce," dodal pak na úplný závěr Radek Řehák.