Potvrdit velice dobrý vstup do sezony se budou basketbalisté BK Redstone Olomoucko snažit v utkání osmého kola Kooperativa NBL proti pražské Slavii. O čtvrtou výhru v sezoně budou bojovat v sobotu od 18 hodin v Čajkaréně.

Bodový tahoun Olomoucka Adrio Ramone Bailey. Ilustrační foto | Foto: Deník/David Kubatík

„Soupeř má v sestavě řadu osobností, které basket opravdu umí. Jsou nebezpeční, téměř každý hráč má dobré zakončení. Je to tým s velkým talentem, nebude snadné jej porazit, ale pochopitelně chceme navázat na náš předchozí výkon,“ říká trenér Redstonu Andy Hipsher.

Hráči Olomoucka mají Slavii co oplácet. V minulém ročníku na sebe soupeři narazili v šesti případech a hned v pěti případech se radovali Pražané. Velký počet hráčů ale předchozí souboje nepamatuje. V domácí sestavě jde o pět hráčů, v sestavě hostujícího výběru dokonce pouze o tři. Slavia se v nové sezoně opírá především o zahraniční posily. Střelecký lídrem je především Lesley Varner II. a nově také Will Tavares, který nedávno přišel místo Shavara Newkirka.

FOTO: Historie motokár v Olomouci: Zrod Grand Prix po čtyřech letech ticha

„Od začátku sezony se snažíme o celoplošný basketbal a už se několikrát ukázalo, že je to dobrá cesta. V tomto trendu chceme pokračovat, i když je to náročný způsob hry. Pokud to ovšem dokážeme, máme šanci vyhrávat, a to platí také před zápasem proti pražské Slavii,“ je přesvědčený Hipsher.