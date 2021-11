Konec Skibniewského? Kouč basketbalistů to tušil. Škoda posily z USA, řekl

Zprvu nadějné výkony, pak postupný propad do mizérie. Angažmá trenéra Roberta Skibniewského u olomouckých basketbalistů nakonec skončilo po deseti porážkách v řadě rozchodem. Klub o něm informoval na konci minulého týdne. V Kolíně už Olomoucko vedlo provizorní duo Michal Pešta, Michal Pekárek. „Je to součást sportovního života. Beru to jako dobrou zkušenost. Týmu přeji jen to dobré,“ řekl Skibniewski, který podle vlastních slov dobře věděl, že neúspěch v posledním duelu s Jindřichovým Hradcem pro něj může znamenat konečnou. „Tušil jsem, že se hraje i o mé další pokračování na střídačce. Po porážce už bylo vše více méně dané,“ uvedl Skibniewski.

Olomoučtí basketbalisté prohráli doma v NBL s USK Praha 85:104. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Právě s Jindřichovým Hradcem si na začátku sezony hráči BK REDSTONE připsali své jediné vítězství 100:92. Od té doby nic, byť v některých duelech chybělo k vítězství maličko. „Několik porážek bylo hodně těsných. Tři, možná čtyři zápasy jsme mohli vyhrát a to bychom se neloučili. Dal se porazit Děčín, Brno, mohli jsme uspět v Ostravě, dlouho jsme trápili dokonce i Opavu. Ani jednou to ale nevyšlo,“ konstatoval Skibniewski. FOTO: Stíhací jízda Olomoucka proti favoritovi nestačila. Padlo v prodloužení Přečíst článek › Proti jeho mužstvu šly i další okolnosti. „Zranil se nám Filip Halada. Wigginse po dobrém začátku vykoupil tým z estonské ligy. Jeden hodně dobrý hráč, který by nám pomohl už byl pomalu na cestě z USA, dostal lepší nabídku a podepsal smlouvu s týmem z G-League. Asi to tak mělo být,“ krčil rameny kouč. S hráči se prý stihl alespoň rozloučit. „Poděkoval jsem jim za práci. I za to, že v zápasech bojovali na sto procent. Dělali jsme na tom, aby se nevzdávali ani ve chvílích, kdy se nedařilo. Vždy hráli naplno až do konce. Toho jsem si cenil. Bohužel se to výsledkově neprojevilo,“ dodal Skibniewski, který si angažmá u týmu Olomoucka i přes brzký konec cení. Olomoucko řeší posily a má nového trenéra. Je razantní, dodá impuls, říká Špunda Přečíst článek › „Měl jsem možnost vést tým v nejvyšší české soutěži, naučil se nové věci. Budu vzpomínat v dobrém a kdo ví, třeba se ještě potkáme,“ dodal Skibniewski. Nového trenérem se stal v pondělí Miljan Čurovič.